Solidarité : danser pour les S.D.F. Solidarité : danser pour les S.D.F.

Alors, pour récolter 150 millions de francs pacifiques nécessaires à la construction d'un nouveau centre d'accueil pour les sans abris, plusieurs écoles de danses et le conservatoire, se sont joints à lui, pour une action de solidarité. Et lorsque l'art et la religion s'unissent pour une bonne cause, cela donne le Orapu Festival, organisé ce samedi à Papeete. Reportage de Heidi Yieng Kow et Hiro Terorotua.