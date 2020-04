La fondation Anavai récolte des dons pour les plus démunis

Les plateformes de dons commencent à se multiplier dans le monde, l'une d'elle anavai.org, initiée par le sénateur Nuihau Laurey, finance des projets d'intérêt général. Un appel à la solidarité en direction des salariés protégés, chefs d'entreprises ou hommes d'affaires pour aider les plus démunis.

Les plateformes de dons commencent à se multiplier dans le monde, l'une d'elle anavai.org , initiée par le sénateur Nuihau Laurey, finance des projets d'intérêt général. Un appel à la solidarité en direction des salariés protégés, chefs d'entreprises ou hommes d'affaires pour aider les plus démunis.Anavai est une fondation qui n'a pas encore un an d'éxistence mais finance déjà plusieurs projets associatifs. Avec cette crise du coronavirus elle fait appel à l'altruisme et à la générosité de ceux que la crise n'affectera pas, ou peu.