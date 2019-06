Tahiti Fashion Week - Une aura qui dépasse les frontières du fenua

Agnès Genefort au micro de Miri Tumatariri Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

De la belle étoffe, des couleurs et une créativité "made in fenua"... Comme dans les plus hauts lieux du monde, Tahiti a sa "fashion week". Elle a lieu ce soir dans les jardins de l’assemblé de la Polynésie française.La "fashion week" sixième du nom dure trois jours durant lesquels plus de vingt créateurs sont présents et proposent une cinquantaine de passages.Un événement incontournable pour les jeunes créateurs du fenua qui souhaitent se faire connaître, mais aussi un moyen de faire rayonner notre savoir faire au delà de nos frontières comme l'explique Agnès Genefort, responsable créateur interrogée par Miri Tumatariri :Les deux soirées dans les jardins de l'assemblée sont ouvertes à tous et une dernière soirée sur invitation a lieu dans un hôtel de la cote Ouest !