Trafic d'ice, un nouveau réseau à la barre

Ice, cocaïne, LSD et cannabis...



7 personnes dont une jeune-fille de 22 ans, la plus jeune du réseau et la seule à avoir un casier vierge, comparaissaient au tribunal cet après midi. La tête de réseau a 30 ans, d’origine métropolitaine. Agés de 22 à 63 ans ont leur reproche d’avoir installé un réseau de trafic d’ice parfaitement organisé. Acquisitions, offre, cession, transport tous les « services « étaient proposés. Etaient aussi commercialisés du LSD, de la cocaïne et du cannabis.



15 millions cfp de « profit »



Entre 100g et 150 g par mois ont été écoulés sur le marché dans plusieurs communes de Tahiti dans cette période. La tête de réseau a affirmé que cela lui aurait rapporté 15 millions de FCP. 5 détenus sur 7 trafiquaient alors qu’ils étaient en récidive légale.



Des armes découvertes



Lors de l’interpellation à Moorea chez le père de la tête de réseau, 11,900 millions CFP ont été découverts cachés dans le sol d’un cabanon, 3 armes (2 de calibre 12 et une arme à poing) dans des cachettes aménagées dans les meubles.



C’est en avril 2019 que la brigade de recherche de Faa’a est destinataire d’une information selon laquelle un dealer (Ismael) trafiquerait sur Faa’a. La brigade de recherche décide alors de mettre en place une surveillance téléphonique. Après plusieurs semaines, il s’avère qu’effectivement ce dealer est en contact avec John Nivière, tête de réseau.



Audience renvoyée



A la demande des avocats, l'audience a été renvoyée pour leur permettre de préparer leur défense. 4 prévenus dont la tête de réseau seront jugés le 18 novembre. Le 16 janvier 2020 pour le reste des accusés.

Ils ont tous été maintenus en détention