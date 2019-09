Trois sexagénaires violemment agressés à la Punaruu Trois sexagénaires violemment agressés à la Punaruu

Trois joggeurs ont été victime d’une violente agression alors qu’ils courraient dans la zone industrielle de la vallée de la Punaruu à Punaauia. Les faits se sont déroulés dimanche 1er septembre et ont été relatés sur les réseaux sociaux. A quinze minutes d' intervalle, plusieurs coureurs ont eut affaire à des jeunes mal intentionnés qui les ont roué de coups. Le week end, la zone de Punaruu voit des rassemblements s’improviser sur fond de car-bass, et de consommation d’ alcool et de drogue.Ismael Tahiata a retrouvé l’une des victimes de cette agression. Toujours sous le choc, elle raconte comme sa vie aurait pu basculer s'il ne s'était pas enfui.