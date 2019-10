La troupe Kakaia exclue du festival des Marquises

Reportage

Officiellement, le comité organisateur reproche au groupe de n'être pas Marquisien car ses membres vivent à Tahiti. Mais s'ils sont éloignés de leur archipel, c'est pour suivre leurs études universitaires. Alors, ces jeunes sont bien décidés à ne pas se laisser faire."On a eu beaucoup de mauvais échos de la part de nos anciens, qui disent que tout ce que nous faisons est profaner. Alors que tout ce que nous faisons n'est que de l'art", confie Kahu Kaia, membre fondateur de la troupe Kakaia. De son côté, le comité refuse de s'exprimer pour en dire plus sur ses véritables motivations. En fait, Kakaia dérange, bouscule les codes et veut renouer avec l'ancienne culture d'avant le contact avec les Européens. "On veut dire la vérité car cela fait partie de notre histoire", affirme le jeune Kahu Kaia