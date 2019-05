A quoi sert, concrètement, l’Union Européenne en Outre-mer ?

La 1ère - Publié le 20/05/2019 à 07:01 , mis à jour le 20/05/2019 à 09:52

À l'approche des élections européennes, La 1ère s'est penchée sur certaines des dépenses de l'institution dans les territoires d'Outre-mer.

L’Union Européenne a mobilisé 4.8 milliards d’euros pour les Régions ultrapériphériques françaises (RUP) entre 2014 et 2020 : Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, La Réunion et Mayotte. Une somme à laquelle viennent s’ajouter des enveloppes dédiées aux PTOM, les Pays et Territoires d'Outre-mer : la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre et Miquelon ou encore les Terres Australes et Antarctiques.

Comment est dépensé cet argent ? A quoi ressembleraient les Outre-mer sans ces aides ? Si elle est loin de résoudre tous les défis, l’U.E. a tout de même transformé ces territoires. Voici quelques exemples.

La Réunion C'est la route la plus chère d'Europe. La Nouvelle Route du Littoral (NRL) doit relier les communes de Saint-Denis et La Possession dans le nord-ouest de l’île. Longue de 12,5 km, elle est construite en partie sur la mer et son coût est estimé à 1,6 milliards d’euros. 41% des fonds sortent des caisses de l’Union Européenne, sous forme d’une subvention (151 millions d’euros) et d’un prêt (500 millions d’euros). Près de la Pointe du Gouffre à La Réunion, la Nouvelle Route du Littoral est construite sur la mer. © Richard BOUHET / AFP



La Réunion a un autre objectif très ambitieux : devenir entièrement autonome au niveau énergétique d’ici 2025. Premier pas dans cette direction, une centrale photovoltaïque alimente déjà 850 ménages. Des panneaux solaires ont été installés sur plusieurs bâtiments de la commune de Saint-Pierre dans le sud-est de l’île. Un projet qui a coûté près de 7 millions d’euros cofinancé à hauteur de 10% par le FEDER (Fonds européen de développement régional). Une central photovoltaïque alimente l'Île de La Réunion en énergie. © https://ec.europa.eu/regional_policy/fr/projects/france/running-reunion-... ), plusieurs programmes tentent de promouvoir l’emploi. "Initiative pour l’Emploi des Jeunes", par exemple, veut fournir un emploi, une formation, un stage à tout jeune de moins de 26 ans dans les quatre mois suivant la fin de ses études ou sa perte d’emploi. Mis en place à La Réunion en 2015-2016, il a coûté 1,1 millions d’euros financé à 92% par le FSE (Fonds Structurel Européen).

En Petite-Terre, c'est un nouveau centre hospitalier qui sort de terre. Coût total : 27,3 millions d'euros, dont 59% financés par l'Europe (soit 17,3 millions d'euros). Ce projet est cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional (FEDER). Sans cette aide, pas d'hôpital et les malades mahorais devraient continuer à parcourir les 1.400 km qui les séparent de La Réunion et de ses infrastructures hospitalières pour se faire soigner. UNe partie des malades mahorais ne peuvent pas être soignés sur leur île. Ils doivent être évacués vers La Réunion. © MARIE MAGNIN / HANS LUCAS 25,5 millions d'euros sont injectés dans ce poumon économique de l'île, 6 millions sont financés par l'Union Européenne. © http://www.mcg-mayotte.com/service-transport-maritime.html 52 477 € sur 94 000 € ont été financés par le FEADER, Fonds européen agricole pour le développement rural, soit près de 56%. L'ylang et la vanille sont deux des cultures typiques de Mayotte. © RÉGIS CAVIGNAUX / BIOSPHOTO + DEGAS Jean-Pierre / hemis.fr / Hemis

La Guadeloupe et Saint-Martin L'aéroport Guadeloupe - Pôle Caraïbes bat record sur record en termes de trafic aérien et de nombre de passagers, depuis quelques années. De 2,4 millions de passagers en 2018, il pourrait passer à 3 millions en 2025. Pour cela, il faut, notamment, renforcer la piste d’atterrissage et étendre le Terminal 1 de près de 75%. Un agrandissement qui permettra d’augmenter la capacité d’enregistrement et de débarquement des passagers. 60 millions d’euros en provenance de l’Union Européenne permettront de financer une première tranche de travaux. Le montant total du chantier s’élève à 247 millions d’euros au total. C'est le FEDER (Fonds Européen pour le Développement Rural) qui a été mobilisé. L'aéroport Pôle Caraïbes en 2006. © GARDEL BERTRAND / HEMIS.FR / HEMIS l’investissement total de 30 millions d'euros. Le centre hospitalier a donc sollicité Il a ainsi reçu 3,8 millions d’euros d’aide. Les dommages causée à Saint-Martin, vus le 15 septembre 2017, quelques jours après le passage de l'ouragan Irma. © Ricardo ARDUENGO AFP Autre exemple : le versement de 49 millions d’euros à Saint-Martin et à la Guadeloupe, suite aux ouragans Irma et Maria qui ont frappé les deux îles en septembre 2017. Une avance de 5 millions d’euros avait été allouée dès décembre 2017 au titre du Fonds de Solidarité de l’UE. Ce fonds a été créé en 2002 dans le but d’aider les pays qui subissent des catastrophes naturelles. L’avance avait pour objectif de rétablir les infrastructures et les services publiques et couvrir les coûts des dépenses d'urgence et de nettoyage.



Sur la période 2014-2020, l’Union Européenne affirme avoir doté la Guadeloupe et Saint-Martin de plus d’1 milliard d’euros de fonds européens.

La Guyane Le département français d'Amérique du Sud ne souffre pas des même contraintes que les autres territoires français. Il ne s'agit pas d'une île mais du plus vaste département français. La Guyane partage 520 km de frontières avec le Suriname et 700 km avec le Brésil. Mais le territoire reste éloigné du continent. Et taux de chômage et de pauvreté atteignent des records comme ailleurs Outre-mer.



Afin de répondre aux besoins de Cayenne en eau potable, Sur les 55 millions d'euros qu'a coûté le projet, l'Europe a participé à hauteur de 9,5 millions. © http://www.guyane.gouv.fr/content/download/1759/10814/file/DP%20-%20INAU... L'initiative a été financé à 80% par une subvention de 560 000 euros du Fonds social européen. Le département français d'Amérique du Sud ne souffre pas des même contraintes que les autres territoires français. Il ne s'agit pas d'une île mais du plus vaste département français. La Guyane partage 520 km de frontières avec le Suriname et 700 km avec le Brésil. Mais le territoire reste éloigné du continent. Et taux de chômage et de pauvreté atteignent des records comme ailleurs Outre-mer.

Saint-Pierre et Miquelon Entre 2005 et 2019, l’archipel français de l’Atlantique Nord a touché un peu plus de 65 millions d’euros d'aides européennes. L’UE a, notamment participé au financement du quai en eau profonde de Saint-Pierre. L'état et l'Europe se sont partagé équitablement les 3 millions d'euros nécessaires.



Entre 2005 et 2019, l'archipel français de l'Atlantique Nord a touché un peu plus de 65 millions d'euros d'aides européennes. L'UE a, notamment participé au financement du quai en eau profonde de Saint-Pierre. L'état et l'Europe se sont partagé équitablement les 3 millions d'euros nécessaires.

Plus récemment, entre 2016 et 2019, l'enveloppe européenne de 26,2 millions d'euros a été consacrée au développement d'un tourisme durable et à la desserte maritime. Le quai en profonde sera ainsi aménagé pour devenir © http://www.saint-pierre-et-miquelon.developpement-durable.gouv.fr/le-ter...

Wallis et Futuna À Wallis et Futuna, un mot-clé : le désenclavement. Territoire français le plus éloigné de l’Hexagone (22.000 km!), l’Union Européenne contribue, depuis 2000, à raccorder l’archipel à ses voisins grâce à la modernisation de ses ports et d’une connexion internet digne de du 20ème siècle. Vue aérienne de Futuna, dans l'archipel de Wallis et Futuna. © Michael Runkel / Robert Harding Premium / robertharding l’Union Européenne a consacré 25 millions d’euros à ces chantiers. Sans cette somme, l’archipel ne serait toujours desservi que par un seul navire qui n’accostait qu’une fois par mois !



À Wallis et Futuna, un mot-clé : le désenclavement. Territoire français le plus éloigné de l'Hexagone (22.000 km!), l'Union Européenne contribue, depuis 2000, à raccorder l'archipel à ses voisins grâce à la modernisation de ses ports et d'une connexion internet digne de du 20ème siècle. Vue aérienne de Futuna, dans l'archipel de Wallis et Futuna. © Michael Runkel / Robert Harding Premium / robertharding l'Union Européenne a consacré 25 millions d'euros à ces chantiers. Sans cette somme, l'archipel ne serait toujours desservi que par un seul navire qui n'accostait qu'une fois par mois !

L'archipel a consacré l'intégralité de sa derrière enveloppe européenne (11ème Fonds européen de développement de 19,6 millions d'euros) au développement numérique. Grâce à un câble sous-marin long de 1.600 km et qui relie Fidji à Samoa, l'archipel a vu débarquer la fibre optique. Sans l'enveloppe de l'UE, envoyer un simple e-mail relèverait toujours de l'exploit à W&F… Le déploiement du câble à Wallis en novembre 2017. © Stéphanie Vili

La Polynésie



L'opération a été rendue possible par le FED : 16 millions d'euros ont été injectés par l'Union européenne. © http://www.ville-papeete.pf/articles.php?id=2099 Dès 2006, le chef-lieu s'est lancé dans un vaste chantier de collecte des eaux usées. La 3ème phase des travaux doit s'achever à l'été 2019. 7 kilomètres de réseaux supplémentaires sont posés, essentiellement entre le Centre Vaima et le quartier Paofai.