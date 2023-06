REPLAY. Airbags défectueux en Guadeloupe : la justice se saisit de l'affaire, à la Une de l'info Outre-mer

La suite de l'affaire des airbags défectueux. En Guadeloupe, ils auraient provoqué potentiellement une dizaine d'accidents depuis 2018, dont 3 mortels. Les parquets de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont ouvert une information judiciaire pour homicide involontaire. C'est la une de l'info Outre-mer du jeudi 29 juin 2023.

L'affaire des airbags défectueux prend une nouvelle tournure et une toute autre ampleur. Ces équipements auraient provoqués potentiellement onze accidents, depuis 2018, en Guadeloupe, dont trois ont été mortels. Les Parquets de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont ouvert une double information judiciaire pour des homicides involontaires et des blessures involontaires, par personne physique et/ou personne morale. Le point avec Pierre Lacombe et les équipes de Guadeloupe La 1ère.



Le journal des Outre-mer du jeudi 29 juin 2023

Fortes pluies, la ville de Basse-Terre en Guadeloupe sous les eaux. Plusieurs quartiers du chef-lieu de la Guadeloupe sont inondés. Une onde tropicale balaye en ce moment l'arc Antillais. L'ensemble de l'archipel guadeloupéen a été placé en vigilance orange.

Guyane : une rencontre autour du trafic de cocaïne. La justice face au trafic de cocaïne et aux mules. La France est devenue l'un des principaux consommateurs d'Europe. 20% du trafic passe par la Guyane où plus d'une mule par jour a été interceptée entre octobre et février. Une conférence-débat était organisée à Cayenne à l'initiative du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.

Drogue : comment réinsérer les "mules" en Guyane ? Face à l'ampleur du problème, des associations s'engagent dans la prévention et la réinsertion des mules et leurs familles.

Nouvelle-Calédonie : saveurs locales dans les cantines. À l'occasion de la semaine "cantines à l’unisson", plus de 60 000 élèves profitent de plats cuisinés à partir de produits locaux. Un évènement déployé à travers toute la Calédonie avec une cinquantaine de chefs cuisiniers.

Dany Dann remporte les Jeux Européens et se qualifie pour les Jeux Olympiques 2024. Il est le premier français de l'histoire qualifié pour les JO de Paris en breaking. Le Guyanais Dany Dann sera aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Il a remporté la médaille d'or ce 27 juin 2023 aux Jeux Européens, qui se déroulaient en Pologne. C'est grâce à son parcours qu'il obtient un ticket pour les JO 2024.