REPLAY. En Guyane, des réfugiés attendent de l'aide des autorités dans les rues de Cayenne, à la Une de l'info Outre-mer

De nouveaux migrants sont arrivés dernièrement à Cayenne. Leur périple s'est terminé sur le trottoir en face de l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. Une situation inadmissible et intenable que dénonce la maire de Cayenne, Sandra Trochimara et le président de la CTG, Gabriel Serville, c'est la Une de l’Info Outre-mer du mercredi 5 avril 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

Lundi soir, l'arrivée massive de plusieurs dizaines de migrants face de l’Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à Cayenne a fait vivement réagir la mairie de Cayenne. En l'absence de solution d'hébergement, les demandeurs d'asile se sont installés devant la préfecture. Une action qui leur aurait été suggérée par Sandra Trochimara, la mairie de Cayenne. Le point sur la situation avec Guillaume Perrot et Frederic Larzabal de Guyane La 1ère. Le journal des Outre-mer du mercredi 5 avril 2023 Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du mercredi 5 avril 2023 est présentée par Kessi Weishaupt Tahi. outremer.l'info, édition du mercredi 5 avril 2023 Les autres titres de l'info des Outre-mer Incendie dans un local commercial de la ville du Gosier en Guadeloupe. Une galerie d'art et une salle de sport ont été ravagées par les flammes. Aucune victime à déplorer mais les commerçants ont tout perdu. Il a fallu plusieurs heures aux pompiers pour circonscrire le feu. Martinique : #balancetonporcmq. Depuis le week-end dernier, les témoignages de femmes affluent. Un compte Instagram "Balance ton Porc MartiniQ" a déjà livré les noms de plus d'une dizaine de supposés prédateurs dans la lignée du #metoo. La Réunion : Bouclier Qualité Prix élargi. On s'intéresse au bouclier qualité prix contre la vie chère. Il assure une liste de produits de consommation courante à tarifs plafonnés en Outre-mer. De nouvelles références font leur entrée sur cette liste, essentiellement des produits de bricolage. La Réunion : chasse aux œufs de Pâques avant l'heure. À l'approche du dimanche de pâques commémorant la résurrection du Christ, il y a l'autre tradition, séculière, la dégustation des chocolats. À La Réunion, les enfants ont ainsi été conviés pour une chasse aux œufs dans le parc du Colosse à Saint-André. Petit avant goût avant ce week-end. Nouvelle-Calédonie : étude sur la circulation des requins. Après les multiples attaques de requin de ce début d'année, les autorités calédoniennes ont interdit la baignade en mer. Une étude australienne en cours sur les comportements des squales pourrait s'avérer très utile pour le Caillou.

