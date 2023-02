REPLAY. Quelle mobilisation Outre-mer pour cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites, à la une de l'info Outre-mer

Cinquième journée de manifestations contre le projet de réforme des retraites. À La Réunion, deux défilés ont été organisés, l'un à Saint-Denis, l'autre à Saint-Pierre. C’est la Une de l’Info Outre-mer du jeudi 16 février 2023. Retrouvez ici l’intégralité de notre journal.

La nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites a amené plus de 2 800 manifestants dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre, ce jeudi, selon la préfecture. Ce jour coïncide avec la visite du ministre délégué aux Outre-mer dans l'île. Les syndicats continuent de faire front commun, alors que les députés poursuivent l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale. Le point sur cette journée de mobilisation avec Olivier Murat et Laurent Josse de Réunion La 1ère.

Retrouvez ici le replay de notre journal des Outre-mer, également diffusé sur France 3 à 11h35. L'info Outre-mer du jeudi 16 février 2023 est présentée par Laurence Théatin.

La Réunion : visite du ministre délégué aux Outre-mer. Jean-François Carenco, le ministre délégué aux Outre-mer, est arrivé aujourd'hui à La Réunion pour une visite de trois jours. C'est son deuxième séjour sur l'île depuis sa nomination en juillet. Une visite axée sur le développement économique. Dès son arrivée, il a rencontré les actionnaires de la compagnie régionale Air Austral, en pleine restructuration.

Mayotte : pénurie d'eau. À Mayotte, la pluie se fait attendre. Les réserves sont au plus bas. La situation inquiète les autorités locales.

Martinique : saisie de lambis de contrebande. La saisie de plus d'une tonne de lambis de contrebande dans la baie des Mulets au Vauclin. La pêche de ce coquillage très prisé aux Antilles est réglementée. La marchandise devait alimenter quelques restaurants. Plusieurs personnes ont été interpellées. Cette prise est le fruit d'une collaboration avec les autorités de l'île voisine de Sainte-Lucie.

Guadeloupe : déploiement policier pour le carnaval. La présence des forces de l'ordre sera renforcée durant les jours gras en Guadeloupe. Un dispositif exceptionnel pour sécuriser les défilés carnavalesques. Dimanche dernier des coups de feu ont perturbé le carnaval à Pointe-Pitre.