141 jeunes intègrent le service national universel au Centre Jacques Tessier

Au centre Jacques Tessier à Saint-Gilles, 141 jeunes, garçons et filles participent au séjour de cohésion du programme SNU. Le service national universel continue de se développer sur l’île , aujourd’hui 20 classes de 11 lycées font partie du dispositif qui comporte un séjour de cohésion et un temps de service à la Nation.

MB / TC •

141 jeunes participent actuellement au séjour de cohésion du programme SNU. La cérémonie d'ouverture a débuté tôt ce mardi 13 février, au Centre Jacques Tessier à Saint-Gilles, présidée par Jérôme Filippini, le préfet de La Réunion, et en présence de Sandrine Ingremeau, la directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale.

144 jeunes intègrent le Service national universel

Impliquer les jeunes dans la vie de la vie de la Nation, leur donner le sens des responsabilités, développer la culture de l’engagement, le Service national universel est un programme qui a été mis en place par le Premier ministre Edouard Philippe en 2019.

Le dispositif comprend trois étapes : la phase de cohésion, la mission d'intérêt général et l'engagement facultatif. Pour le Préfet de La Réunion Jérôme Filippini "l’idée c’est de faire encore plus entrer le philosophie de l’engagement, la culture de l’engagement dans le parcours scolaire des jeunes pour faire en sorte, que les citoyens en puissance qu’ils sont, découvrent par ce SNU, qui est une invention formidable, les valeurs de l’engagement, les valeurs de la citoyenneté, les valeurs de la République finalement".

Le séjour de cohésion : "on sort de notre zone de confort"

Aujourd’hui 20 classes de 11 lycées du département participent à cette dynamique d’engagement et sont labellisés. Les établissements reçoivent une dotation financière de 1000 euros afin de financer leurs projets.

Marion Leveneur en classe de seconde au lycée Mémona Hintermann Afféjee participe avec sa classe à ce séjour de cohésion au Centre Tessier. Une expérience qui lui permettra de découvrir et reserrer les liens avec d'autres jeunes venus de différents coins de l'île.

"On ne vit pas comme on est habitué à vivre chez nous, c’est moins confortable et avec des personnes qu’on ne connait pas, ca nous sort de notre zone de confort. On a pas le droit à notre téléphone, c’est sûr qu’on est pas forcement habitué. Pour l’instant les gens se plaignent beaucoup, mais au final je pense que ça peut nous faire du bien".

Pour Thierry Olive chef de projet SNU, ces jeunes doivent s’emparer de cette mission et cette mission est réalisable uniquement ensemble. "Ce qui les oblige à discuter entre eux, à prendre des décisions, à définir un leader et à réussir ou pas, ce qui n’est pas le plus important" .