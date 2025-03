6 700 foyers restent privés d’électricité dans l’Est, dix jours après le passage du cyclone Garance sur La Réunion

Dix jours après le passage du cyclone Garance sur La Réunion, près de 10 000 foyers, dont 6 700 dans l’Est, restent privés d’électricité. Il faudra encore aux équipes d’EDF entre 8 et 15 jours pour rétablir le courant pour tous.

LH avec Henry-Claude Elma •

" Il reste encore beaucoup de travail ", annonce la direction d’EDF Réunion. Dix jours après le passage du cyclone Garance, le vendredi 28 février, près de 10 000 foyers réunionnais sont toujours privés d’électricité.

Au plus fort du cyclone, lors des alertes violette et rouge, 58% des clients étaient alimentés en électricité. Dix jours plus tard, ce mardi 11 mars, ils sont 98%. Pour cela, plus de 6 000 interventions ont été réalisées et 31 000 appels à dépannage traités.

D’importants moyens déployés

Afin de faciliter l’intervention des équipes d’EDF, sept bases d’intervention ont été installées pour rayonner dans les zones les plus touchées. Elles ont été disposées au Port, à Saint-Denis, Saint-André, Sainte-Rose, la Plaine-des-Palmistes, Saint-Pierre et Saint-Leu.

Au total, 534 techniciens d’EDF et renforts, 6 hélicoptères, 1 avion et 80 tonnes de matériel ont été mobilisés pour intervenir sur le réseau électrique et rétablir le courant. Mais le travail n’est pas encore terminé.

Au moins 15 jours pour réalimenter l’Est

EDF Réunion estime être en mesure de réalimenter sous 8 jours les clients des régions Nord, Sud et Ouest encore sans électricité. Pour les 6 700 foyers situés dans l’Est de La Réunion, il faudra attendre au moins 15 jours pour que les réparations soient réalisées.

Pour ces abonnés, 30 groupes électrogènes seront déployés, et 2 bases d’intervention supplémentaires avec 40 techniciens d’intervention en renfort seront déployées. Il leur faudra réaliser plus de 1 900 mises en sécurité, plus de 600 dépannages collectifs et plus de 900 dépannages individuels.

Encore beaucoup de travail

D’une manière générale, les agents ont encore fort à faire, plus de 3 200 mises en sécurité sont nécessaires, plus de 900 dépannages collectifs et plus de 1 800 dépannages individuels attendent encore. 500 techniciens sont mobilisés pour réaliser 400 à 500 interventions par jour en moyenne.

Des interventions d’ampleur, et à plus long termes, sont aussi nécessaires pour rétablir les lignes à haute tension et très haute tension impactées par les vents cycloniques de Garance. 21 pylônes très haute tension 63 000 volts ont en effet été détruits.

Il faudra plusieurs semaines pour achever la phase de consolidation des réparations, dont la reconstruction de deux liaisons 63 000 volts provisoire entre Abondance et Sainte-Rose, pour acheminer la production de l’usine hydroélectrique. Dans certaines zones de l’Est, un réseau basse tension est à reconstruire.

Des envois de matériel en grandes quantités

Ce mardi 11 mars, un avion-cargo apportera 100 tonnes de matériel, dont 54 poteaux en bois de 12 mètres et des tourets de câbles 15 000 volts. 100 autres tonnes, dont un hélicoptère Superpuma, seront affrétées le 15 mars, et 100 autres encore, dont 24 poteaux en bois de 19 mètres, le 18 mars.

Enfin, deux transports maritimes sont programmés les 4 et 7 avril avec 40 poteaux bois de 19 mètres et 40 tourets de câbles 63 000 volts.