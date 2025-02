A la Saint-Valentin, vendre des fleurs sur le bord de la route peut coûter cher

Le 14 février dernier, il n’y a pas que les amoureux qui se sont intéressés aux stands éphémères de vente de fleurs sur le bord des routes. L’Etat renforce les contrôles. 7 infractions ont ainsi été relevées pour 12 stands visités.

LH •

C’est une habitude, presque une tradition, à La Réunion. Les étals fleurissent sur les bords des routes selon les saisons et les produits. Letchis en fin d’année, Longanis en début d’année, fruits et légumes en tout genre tout au long de l’année, ou encore fleurs à La Toussaint ou la Saint-Valentin.

Contrôles renforcés sur la voie publique

Des étals présentes sur la voie publique désormais de plus en plus souvent contrôlés. La dernière Saint-Valentin n’y a pas échappée, la DEETS, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, étaient donc à pied d’œuvre.

12 contrôles, 7 infractions

Une douzaine de stands de vente de fleurs ont ainsi été contrôlé le 14 février dernier à Saint-Pierre et au Tampon. Sept infractions ont été relevés, parmi lesquelles 4 pour défaut d’affichage des prix et 3 pour travail dissimulé. Deux mineurs de moins de 16 ans assuraient la vente de fleurs, plutôt que de se rendre dans leur établissement scolaire.

Pour la sécurité du consommateur

Par ces contrôles, l’Etat entend " protéger les entreprises, horticulteurs et fleuristes, salariés et consommateurs pouvant être abusés en période de fête ".