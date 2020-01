Bouclier Qualité Prix : la population a jusqu’à 4 février pour donner son avis

Comme chaque année, la liste des produits figurant dans le Bouclier Qualité Prix évolue. Les négociations se tiendront jusqu’à la fin du mois de février. Et pour la première fois, la population peut participer à la sélection des produits qui y figureront.

LH •

Négociations jusqu’à fin février

Maintenir l’effort de prix et de qualité

Du 21 janvier au 4 février, la population peut participer à la mise en place du Bouclier Qualité Prix 2020. Il est ainsi possible de répondre à un questionnaire et ainsi sélectionner parmi les 250 produits les plus vendus, ceux qui pourraient y figurer.En 2019, 109 produits alimentaires, d’hygiène et d’entretien constituaient le Bouclier Qualité Prix.C’est la première fois, depuis la création du Bouclier Qualité Prix en 2013, que l’ensemble des Réunionnais peuvent donner leur avis sur sa composition. Une démarche qui fait suite à une demande de l’Observatoire des prix, des marges et des revenus. Cette consultation précèdera donc la phase de négociations.Les négociations doivent se tenir jusqu’à la fin février. En plus des grandes enseignes, des représentants du secteur du commerce de détail et fournisseurs, qu’ils soient importateurs, grossistes ou producteurs, les entreprises de fret maritime, les manutentionnaires et les transitaires participent pour la deuxième année à ces discussions.Cinq citoyens associés aux travaux de l'Observatoire des prix, des marges et des revenus sont également présents.L’année dernière, une baisse de 12% sur le prix global de la liste BQP 2019 avait été obtenue. Un effort de prix qui a vocation être reconduit cette année, indique la préfecture.Elle précise qu’une vigilance particulière sera accordée à la qualité des produits et à la place de la production locale.