Classement des meilleurs collèges : quels sont ceux qui préparent le mieux au brevet à La Réunion ?

L’Education nationale publie, ce mercredi 2 avril, les "indicateurs de réussite" des collèges sur la base des résultats au brevet 2024. A La Réunion, sept collèges font partie du groupe des établissements « très performants » (soit 8,5 % des collèges de l’académie contre 2,5 % au niveau national). Parmi eux, quatre sont en éducation prioritaire.

LP •

Comment se situent les collèges de La Réunion dans les indicateurs de l’Education nationale ? Comme chaque année depuis trois ans, le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse publie, ce mercredi 2 avril, les "indicateurs de réussite" des collèges sur la base des résultats au brevet 2024. A l’instar de ce qui est fait depuis plus de 30 ans pour les lycées.

Sept collèges "très performants" à La Réunion

Ce classement 2024 distingue sept collèges de La Réunion qui sont classés dans le groupe des établissements "très performants" (soit 8,5 % des collèges de l’académie contre 2,5 % au niveau national). Parmi eux, quatre sont en éducation prioritaire (REP ou REP+).

Parmi les collèges têtes de réseau d’éducation prioritaire renforcé (REP +) :

Célimène Gaudieux (Saint-Paul).

Terre Sainte (Saint-Pierre), classé par ailleurs dans la famille "en progression depuis 3 ans".

Parmi les collèges têtes de réseau d’éducation prioritaire (REP) :

Bassin Bleu (Saint-Benoît) pour la 2e année consécutive et en progression sur 3 ans.

La Marine (Saint-Joseph).

Parmi les collèges publics hors éducation prioritaire :

14ème Km (Le Tampon) jugé comme "Très performant et régulier".

Parmi les collèges privés sous contrat hors éducation prioritaire :

Marthe Robin (Le Tampon).

La Salle Alexandre Monnet (Saint-Benoît) pour la 2e année consécutive.

Consulter les résultats par lycée sur le site web du ministère en cliquant ici.

Quels sont les indicateurs ?

Les indicateurs de performance des collèges permettent d’apprécier les résultats d’un collège par rapport à ceux des établissements comparables au plan national.

Quatre indicateurs sont établis à partir des résultats des élèves à la session 2024 du brevet et des données relatives au déroulement de leur scolarité sont publiés :

Le taux de réussite au diplôme national du brevet,

La note moyenne aux épreuves écrites du brevet,

Le taux d’accès de la 6ème à la 3 ème ,

, La part d’élèves présents au diplôme national du brevet.

Selon le rectorat de La Réunion, "ces indicateurs proposent une appréciation relative de la valeur ajoutée du collège en tenant compte des caractéristiques des élèves en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de niveau scolaire à l’entrée au collège, via les évaluations exhaustives de sixième". Plus la valeur ajoutée d'un établissement est élevée, plus il a dépassé les attentes étant donné le profil des collégiens.

Les indicateurs de valeur ajoutée des collèges (IVAC) sont calculés et mis à disposition par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse. Ils couvrent l’ensemble des collèges publics et privés sous contrat, dès lors que le nombre de candidats présents est supérieur ou égal à 30 élèves. Pour la session 2024, les IVAC ont été donc calculés pour 84 collèges de l’académie de La Réunion (sur 86).