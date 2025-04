Classement des meilleurs lycées : quels sont ceux qui préparent le mieux au baccalauréat à La Réunion ?

Comme chaque année, l’Education nationale publie, ce mercredi 2 avril, les "indicateurs de réussite" des lycées sur la base des résultats au baccalauréat 2024. A La Réunion, douze lycées se distinguent. Ils sont classés dans le groupe des établissements "très performants".

LP •

Comment se situent les lycées de La Réunion dans les indicateurs de l’Education nationale ? Comme chaque année, le ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse publie, ce mercredi 2 avril, les "indicateurs de réussite" des lycées sur la base des résultats au baccalauréat 2024.

Douze lycées "très performants" à La Réunion

Ce classement distingue douze lycées de La Réunion qui sont classés dans le groupe des établissements "très performants".

Pour l’enseignement général et technologique, il s’agit des lycées Leconte de Lisle (Saint-Denis), Antoine de Saint-Exupéry (Les Avirons), Lislet-Geoffroy (Saint-Denis), Jean-Claude Fruteau (Saint-Benoit), Vincendo (Saint-Joseph) et le lycée privé sous contrat Levavasseur (Saint-Denis).

Pour l’enseignement professionnel, ce sont les sections d’enseignement professionnel des lycées Jean Hinglo (Le Port), Paule Pignolet de Fresne Rivière (Trois-Bassins), Pierre Lagourgue (Le Tampon) ainsi que les lycées professionnels Julien de Rontaunay (Saint-Denis), Christian Antou (Saint-Paul) et le lycée privé La Salle Saint-Charles (Saint-Pierre).

L’académie compte en proportion deux fois plus de lycées "très performants" qu’au niveau national.

Le détail des résultats à La Réunion

Pour la session 2024, les indicateurs de performance des lycées (IVAL) ont été calculés pour 66 lycées de l’académie de La Réunion : 32 lycées d’enseignement général et technologique (LEGT) et 34 lycées professionnels (LP/SEP). Un établissement ne fait pas partie du champ : le lycée Nelson Mandela qui offre un cycle incomplet (pas de seconde).

Le rectorat précise que "parmi les lycées professionnels et les sections d’enseignement en lycée polyvalent ayant un effectif suffisant de candidats pour établir des statistiques robustes, six lycées sont classés dans le groupe national des « très performants » (qui compte 183 lycées) : les lycées Julien de Rontaunay, Paule Pignolet de Fresne Rivière, Pierre Lagourgue, Jean Hinglo, le lycée hôtelier Christian Antou et le lycée privé La Salle Saint-Charles". À noter que pour les IVAL 2022 et 2023, les lycées Paule Pignolet de Fresne Rivière et Jean Hinglo figuraient déjà dans cette catégorie.

Par ailleurs, "en 2022, aucun des 32 lycées d’enseignement général et technologique de l’académie ne répondait à l’ensemble des trois critères de sélection retenus par le ministère pour figurer sur la liste des lycées "très performants" et il y en avait cinq en 2023".

L’année 2024 enregistre encore une progression avec six d’entre eux dans la liste des "très performants" (qui compte 174 lycées) : les lycées Leconte de Lisle, Antoine de Saint-Exupéry, Lislet-Geoffroy, Jean-Claude Fruteau, Vincendo et le lycée privé Levavasseur. Pour mémoire, les lycées Lislet Geoffroy, Leconte de Lisle et Jean-Claude Fruteau figuraient déjà en 2023 dans la liste des lycées «très performants ».

Consulter les résultats par lycée sur le site web du ministère en cliquant ici.

Quels sont les indicateurs ?

Les indicateurs de performance des lycées (IVAL) permettent d’apprécier les résultats d’un lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ces indicateurs sont établis à partir des résultats des élèves au baccalauréat et de leur parcours scolaire dans l’établissement. Ils tiennent compte du :

taux de réussite au baccalauréat : nombre d’élèves du lycée reçus au bac rapporté au nombre d’élèves présents à l’examen,

taux d’accès au baccalauréat : c’est-à-dire la probabilité pour un élève de seconde d’obtenir son examen à l’issue d’une scolarité entièrement effectuée dans le lycée

taux de mentions au baccalauréat

Selon le rectorat de La Réunion, ces indicateurs "proposent une appréciation relative de la valeur ajoutée du lycée en tenant compte de l’offre de formation et des caractéristiques des élèves en termes d’âge, d’origine sociale, de sexe et de niveau scolaire à l’entrée du lycée".

Plus la valeur ajoutée d'un établissement est élevée, plus il a dépassé les attentes étant donné le profil des lycéens. "Cette approche permet de tenir compte du fait que les lycées accueillent des élèves dont les niveaux de départ sont différents ou encore que les offres de formation des établissements sont différentes", souligne le rectorat de La Réunion.