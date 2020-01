Contrôles routiers : 20 rétentions de permis et une voiture saisie

Les contrôles de la gendarmerie ce week-end sont sans appel. 29 chauffards ont été dépistés positifs au cannabis ou à l’alcool (+ 0,50 mg/l de sang). La voiture d’un Bénédictin a été saisie. Il conduisait, sous effet, malgré une suspension de permis.

Fabrice Floch •

L'Est et l'Ouest sous contrôle

Une fois encore, les gendarmes de l’Escadron Départemental de Sécurité Routière (EDSR) étaient mobilisés tout au long du week-end . Dimanche après-midi, ils se sont intéressés à une voiture de sport de couleur rouge sur les indications de leurs collègues de la brigade locale.Le dépistage concernant la consommation de cannabis s’est révélé positif et, en consultant le registre des permis de conduire, les militaires ont découvert que le jeune Bénédictin n’avait pas le droit d’être derrière le volant. Son permis de conduire lui a, en effet, été retiré l’année dernière pour le même délit. La voiture a été saisie.Ce conducteur de Saint-Benoît n'est pas le seul usager de la route à prendre les transports en commun, ce lundi 20 janvier 2020. Les gendarmes ont procédé à vingt rétentions de permis.Vendredi 17 janvier, de 13 à 17 heures, les gendarmes de Saint-Benoît ont procédé à un contrôle de vitesse le long de la RN 2. Cinq excès de vitesse et vingt-sept infractions ont été relevés lors de cette opération. Six conducteurs ont été contrôlés positifs au zamal. Tous ont restitué leur permis sur-le-champ.Samedi 18 et dimanche 19 janvier 2020, les militaires se sont déployés dans l’Est, le Nord et l’Ouest pour mettre un frein à la conduite sous alcool et zamal. Ces contrôles ciblés qui ont eu lieu de 19 heures à 23 heures, ont permis d’intercepter 13 conducteurs alcoolisés, dont 5 qui présentaient une alcoolémie délictuelle, mais également trois conducteurs adeptes du zamal.