Covid-19 : la rentrée scolaire aura bien lieu à La Réunion, malgré les inquiétudes des syndicats et parents d'élèves

Malgré la situation sanitaire dégradée à La Réunion, la rentrée scolaire aura bien lieu le lundi 16 août prochain. Les syndicats et les parents d'élèves sont inquiets. Le point ici.

Avec un taux d’incidence de 420,5 pour 100 000 habitants, jamais la situation sanitaire n’aura été aussi dégradée à La Réunion. Le Covid-19 et le variant Delta circulent dans toutes les communes de l’île.

Malgré ce contexte, la rentrée scolaire se tiendra lundi prochain, 16 août. Les enseignants, eux, retrouveront le chemin de l'école, ce vendredi 13 août. Le rectorat affirme que cette rentrée "se fera dans des conditions de grande vigilance des personnels et des élèves".

Des syndicats et parents inquiets

Pour le président de la FCPE de La Réunion, la rentrée aurait dû être reportée. "Les conditions ne sont pas réunies pour permettre une rentrée sereine des élèves, assure Daniel Amouny. La situation sanitaire est pire qu’avant les vacances, avec plus de cas et un variant encore plus contagieux et aujourd’hui nous ne voyons aucun moyen mis en place par le rectorat pour sécuriser cette rentrée".

Au moins une rentrée échelonnée

Un avis partagé par Guillaume Lefèvre, président du SNALC Réunion (Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur). "Le SNALC demande au moins un échelonnement de la rentrée tout au long de la semaine par niveau pour éviter les brassages de publics et d’élèves, mais la rectrice a refusé notre demande", assure Guillaume Lefèvre.

Dans un communiqué, le syndicat SNES-FSU déplore le "silence du rectorat", à l'approche d'une "pré-rentrée mystérieuse. Le SNES-FSU demande aussi le report de la rentrée. La FSU a déposé un préavis de grève du 16 au 21 août inclus "pour permettre aux personnels d’entreprendre toute action qu’ils jugeraient nécessaire".

Par ailleurs, ce jeudi, un collectif de parents d'élèves appelle à un rassemblement devant le rectorat, à Saint-Denis.

Le protocole sanitaire d’avant les vacances

Selon nos informations, comme avant les vacances, le port du masque sera obligatoire à l’intérieur des écoles à partir du CP. Limitation des brassages, désinfection des surfaces : les protocoles sanitaires restent les mêmes. C'est également le cas du côté des cantines scolaires, où les élèves d'une même classe déjeuneront ensemble, avec un service individuel.

Par ailleurs, une classe sera fermée dès un premier cas de covid avéré. En revanche, pour les collèges et lycées, il n’y aura pas de fermeture systématique de classe, mais un isolement pour le cas covid et les cas contacts identifiés.

La cellule de signalement du rectorat sera réactivée le jour de la rentrée. Les personnels de santé scolaire mobilisés seront en relation avec l’ARS. L’Agence Régionale de Santé prononcera la recommandation de l’isolement des élèves.

Le rectorat se dit déjà prêt à assurer la mise en œuvre de la continuité pédagogique, notamment lors des fermetures de classe.

La vaccination ne sera pas obligatoire pour le personnel et les élèves, en revanche le rectorat en fera la promotion dès la rentrée pour les élèves de plus de 12 ans.