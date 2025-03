Cyclone Garance : Manuel Valls attendu de pied ferme par les élus et le monde économique réunionnais

Le ministre des Outre-mer entame ce jeudi une visite de deux jours à La Réunion pour constater les dégâts colossaux laissés par le cyclone Garance. Au-delà de la nécessaire reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, les élus et acteurs du monde économique réclament la mobilisation de fonds en urgence pour la reconstruction.

Pendant deux jours, le ministre des Outre-mer Manuel Valls est en visite à La Réunion, après le passage du cyclone tropical Garance. Les doléances sont multiples. Reste à savoir ce que l’Etat pourra apporter comme réponses et solutions.

Des dégâts importants dans le bâti et les infrastructures

Le passage du cyclone Garance le vendredi 28 février a laissé place à des scènes de désolations dans plusieurs quartiers de l’île, de l’ouest à l’est en passant par le nord. Des habitations individuelles et collectives ont été abîmées, inondées par un mélange d’eau et de boue, voire inhabitables suite aux vents violents qui ont arraché les toits.

Des bâtiments publics ont également été touchés, à l'image du lycée Patu de Rosemont à Saint-Benoît. Lors de sa visite dans l'établissement, la présidente de Région Hugette Bello a affirmé que la reprise le 17 mars se ferait dans tous les établissements. L'élue compte sur l'aide de l'État alors que la Pyramide inversée vient d'annoncer dans le même temps le déblocage de 100 millions d'euros.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

Cyclone Garance point sur les réparations des lycées

“Nous allons lui [NDLR: Manuel Valls] faire part des besoins que nous avons et parce que nous ne pouvons pas tout. L’État, là aussi, pourra porter sa contribution. Et nous veillerons à ce que l’État apporte sa contribution.” Huguette Bello - Présidente de Région Réunion la 1ère

Des réseaux d’eau et d’électricité touchés par Garance

À ce jour, les réseaux d’eau et d’électricité ne sont pas rétablis pour l’ensemble de la population. Des communes entières sont concernées, seulement des quartiers dans d’autres, sans compter les logements isolés. La résilience de la population est mise à rude épreuve.

“J’ai reçu de nombreux appels […] du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, du directeur de cabinet du président de la République. Tout le monde a conscience que la commune de Saint-Benoît a subi de plein fouet le passage de ce cyclone. Maintenant il faut que les moyens se déploient, et se déploient vite parce que l’attente est importante chez les administrés.” Patrice Selly - Maire de Saint-Benoît Dimanche politique - Réunion la 1ère

Regardez cet extrait de l'interview de Patrice Selly sur Réunion La 1ère :

Patrice Selly dans Dimanche Politique

L’agriculture exsangue

Un an après le passage du cyclone Bélal, certains agriculteurs n’ont toujours pas été indemnisés. Ils ont dû puiser dans leur trésorerie pour se relancer. Ils ont subi une nouvelle perte d'exploitation avec la sécheresse. Et avec le passage du cyclone tropical Garance, ils n’ont plus, pour nombre d'entre eux, les moyens de se relancer. Raison pour laquelle le nouveau président de la Chambre d’Agriculture, Olivier Fontaine attend des annonces fortes de la part de Manuel Valls.

“Même si on sera classé calamités agricoles, le dispositif lui-même n’est plus d’actualité, n’est plus adapté à la situation. […] On a besoin de mesures d’urgence. On besoin de mesures dès maintenant parce que la trésorerie des agriculteurs est à zéro. […] Il nous faut des solutions dès maintenant sinon on ne pourra pas se relever.” Olivier Fontaine - Président de la Chambre d'Agriculture L'invité de la Matinale - Réunion la 1ère

L'état de catastrophe naturelle demandé

Manuel Valls devrait annoncer l'état de catastrophe naturelle pour La Réunion. Reste à savoir quelles communes seront concernées et pour quels critères. Pour Serge Hoareau, président de l'association des maires de La Réunion et maire de Petite-Ile, il faut des aides plus directes.

“Il y a nécessité à revoir les dispositifs [d’aide]. Nous ne pouvons plus travailler comme nous l’avons fait par le passé. [...] Il faudrait qu’il y ait des dispositifs qui soient plus directs pour que les secours arrivent plus vite, pour que les moyens arrivent plus vite en direction de nos populations." Serge Hoareau - Président de l'association des maires de La Réunion L'invité de la Matinale - Réunion la 1ère

L'interview de Serge Hoareau sur Réunion La 1ère :

Les chambres consulaires au chevet de l'économie de La Réunion

L'économie aussi est touchée. Sans électricité, ni moyen de communication, difficile de faire tourner son entreprise, en espérant qu'elle n'ait pas eu à subir les affres du cyclone Garance. Les chambres consulaires comptent sur la venue du ministre des Outre-mer pour appuyer les demandes faites au chef du gouvernement.