Cyclone tropical très intense Freddy : les crèches, écoles, collèges, lycées et l’Université fermés ce lundi

Partager :

A l’approche du cyclone tropical très intense Freddy, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher l’alerte orange du plan ORSEC Cyclones à 19h ce dimanche 19 février. En conséquence, les crèches et tous les établissements scolaires seront fermés ce lundi. Pas de transports scolaires non plus.

LH •

Les élèves des écoles, des collèges, des lycées, ainsi que ceux de l’Université de La Réunion devront rester chez eux ce lundi 20 février, et peut-être le mardi 21 février également. Le cyclone tropical très intense Freddy approche des côtes Réunionnaises. Il devrait passer au plus près à environ 200 km au Nord de La Réunion dans la soirée de lundi, vers 22h, selon les prévisions de Météo France. L'alerte orange en vigueur dimanche à 19h A l’approche de cette menace potentielle, le préfet de La Réunion a décidé de déclencher l’alerte orange ce dimanche 19 février à 19h. Les crèches, écoles, collèges et lycées fermés lundi Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées seront donc fermés lundi, et "vraisemblablement mardi", a indiqué le préfet de La Réunion. L’Université de La Réunion a fait savoir que l’ensemble de ses sites et campus seront également fermé dès 5h ce lundi et jusqu’à nouvel ordre. Sont ainsi concernés : le campus du Moufia, le site du Parc Technologique Universitaire, le site de la Victoire, le site de Bellepierre, le campus du Tampon, le campus de Terre-Sainte et le site du Maïdo. Toutes les activités pédagogiques et administratives de l’Université de La Réunion sont ainsi concernés. A l'annonce du passage en alerte orange, certains étudiants ont préféré rentrer chez leurs parents. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : Université de La Réunion : des étudiants retournent chez leurs parents pour le passage du cyclone tropical Freddy. Pas de cours pour les apprentis, apprenants et étudiants de l’EGC Les apprentis et apprenants en contrat de professionnalisation ne doivent pas se rendre en centre de formation ce lundi 20 février, et doivent se rapprocher de leur employeur pour "prendre la meilleure décision compte tenu de la situation", indique la CCI Réunion. Les étudiants de l’EGC sont invités à ne pas venir en cours ce lundi. Les sites de formation de Sainte-Marie et Saint-Leu du CNFPT seront fermés ce lundi, et jusqu’à nouvel ordre. La reprogrammation des formations prévues entre le 20 et le 23 février sera gérée au cas par cas. Cours maintenus pour certains stagiaires En revanche, les cours sont maintenus durant l’alerte orange pour les stagiaires de formation continue de tous les sites, CIRFIM, CENTHOR, Nord et Sud. Pas de transports scolaires Avec l’alerte orange, et la fermeture des établissements scolaires, les transports scolaires ne fonctionneront pas dans l’Ouest pour les communes de La Possession, Le Port, Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins. Pas de transports scolaires non plus dans le Sud pour les communes de la CASUD. Le téléphérique Papang a l'arrêt lundi A Saint-Denis, la ligne du téléphérique Papang ne sera pas ouverte ce lundi 20 février. La date de réouverture sera communiquée ultérieurement.

Partager :