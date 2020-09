Décès du petit Jahden : l'institutrice condamnée à un an de prison avec sursis

Jahden, six ans et originaire de La Réunion, est mort en mars 2018 après avoir mangé des crêpes à l'école en dépit de son allergie connue aux produits lactés. Jugée pour homicide involontaire à Villefranche-sur-Saône, son institutrice a été condamnée ce mardi à un an de prison avec sursis.

HA avec Outre-mer La 1ère et AFP •