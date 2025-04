Des boucheries et épiceries fines épinglées pour manquement à la sécurité alimentaire et à la réglementation du travail

Partager :

Sécurité alimentaire et conformité des conditions de travail et d’emploi sont au cœur d’une enquête des services de l’Etat. Trois boucheries et épiceries fines, ainsi qu’un siège d’entreprise font l’objet d’investigations.

LH •

Trois établissements de boucherie et d’épicerie fine, et le siège d’une entreprise, sont dans le viseur des services de l’Etat. Le 12 mars dernier, la DEETS et la DAAF ont mené une opération de contrôle coordonnée dans plusieurs commerces dans l’Ouest et le Nord de l’île. Date de limite dépassée et absence de traçabilité Les agents ont saisi plus de 300 kg de viande pour absence de traçabilité ou dépassement de la date limite de consommation. Ils ont été détruits, car présentant un risque sanitaire majeur pour les consommateurs. Infractions à la réglementation du travail Deux établissements ont été épinglé car non immatriculé et donc exerçant en dehors du cadre légal. Ils se trouvaient ainsi dans une situation de travail dissimulé. Autre constat, celui d’une apprentie non-déclarée, et donc en infraction avec la réglementation du travail. Enfin, Un des établissements présentait une masse salariale anormalement basse, soulevant chez les agents des interrogations sur le respect des obligations sociales et fiscales. Au total, huit personnes ont été entendues et trois établissements feront l’objet de suites judiciaires et administratives, à l’issue des investigations en cours.

Partager :