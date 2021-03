Échauffourées au Chaudron : deux jeunes condamnés à 6 et 12 mois de prison, deux autres en garde à vue

LP •

Deux jeunes ont été condamnés en comparution immédiate, mercredi 3 mars, pour avoir tendu une embuscade aux policiers dans la nuit de vendredi à samedi. Deux autres sont en garde à vue. Le week-end dernier a été marqué par des échauffourées dans le quartier du Chaudron à Saint-Denis.

Une vidéo avec un fusil pointé sur des policiers

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a circulé avec des images de ces deux jeunes tenant un fusil factice, pointé sur les policiers. Ils les avaient clairement menacé de leur tirer dessus.

L'homme qui a pointé son fusil sur les agents, et celui qui l'a filmé et a diffusé la vidéo sur le réseau social Snapchat ont été condamnés à six mois et un an de prison. Leurs peines sont aménageables.

Deux autres personnes en garde à vue

Par ailleurs, deux autres personnes sont en garde à vue pour incitation à l'émeute, samedi soir.

Le week-end dernier, une centaine de jeunes avaient bravé le couvre-feu. Des tensions avec les forces de l'ordre s’en étaient suivies au Chaudron, mais aussi au Port et à Saint-André.