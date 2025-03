Education : Saint Pierre vote le transport scolaire à 1 euro dès cette année.

Le Conseil Municipal de Saint-Pierre a décidé mardi 11 mars 2025 de changer la tarification du transport scolaire des élèves du premier degré de la commune. Dès maintenant, le titre de transport ne coutera qu’1 euro par mois et par enfant, soit 12 euros par an.

La mesure vise, explique la municipalité, à soutenir les familles réunionnaises en améliorant leur pouvoir d’achat au quotidien. La ville a déjà mis en place la cantine à 1 euro par mois pour tous. A présent, c’est donc le transport des marmailles des écoles maternelles et élémentaires de Saint Pierre qui va bénéficier d’un tarif unique, et ce dès maintenant. 4 000 marmailles prennent le bus chaque jour pour se rendre dans une des 43 écoles de la ville.

Une adresse à Saint-Pierre exigée.

Seul un justificatif de domicile prouvant une adresse basée à Saint Pierre est exigé pour accéder à ce nouveau tarif, en plus des autres documents demandés pour l’inscription aux transports scolaires. Il n’y a aura pas de seuil de revenu, ni aucun quotient appliqué : quelles que soient les ressources du foyer, le prix est le même. Le transport scolaire reviendra donc à 12 euros par an et par enfant.

Avant le vote de cette mesure, la tarification pour l’abonnement « marmaille » était lié au quotient familial. Le transport d’un élève du premier degré coutait entre 20 euros et 50 euros par an. La municipalité prend en charge la différence pour permettre ce tarif unique.

Inutile d’attendre la prochaine rentrée scolaire pour la mise en oeuvre, estime aussi le Conseil Municipal de Saint-Pierre.

Cette mesure s’applique donc pour l’année scolaire en cours, soit 2024-2025. Les parents qui se sont déjà acquittés de leur abonnement seront remboursés avant la fin de l’année scolaire.