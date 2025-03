Eid Ul-Fitr : un restaurant de Saint-Denis offre des repas aux étudiants éloignés de leurs familles

C'est un jour de fête pour la communauté musulmane de La Réunion. L'observation de la lune met fin au mois sacré du Ramadan et laisse place à L'Eid Ul-Fitr, ce lundi 31 mars 2025. Un moment convivial et de partage qui a pris tout son sens dans un restaurant de Saint-Denis. Des repas ont été offerts à des étudiants loin de leurs familles.

GM / FB / WT •

Il est à peine midi, ce restaurant du centre-ville de Saint-Denis fait déjà salle comble. Il faut dire que ce lundi 31 mars 2025 n'est pas un jour comme les autres. La communauté musulmane de La Réunion célèbre l'Eid Ul-Fitr. Les fidèles mettent fin à près d'un mois de jeûne sacré. Une fin de ramadan qui laisse place à un moment de partage en famille.

Des iftars box tous les soirs

Eux, n'ont pas cette chance de partager un bon repas avec leurs proches. Ils sont étudiants à l'Université de La Réunion et sont originaires de la zone océan Indien. Ils ont donc vécu ce mois de Ramadan loin des leurs. Pour briser cet isolement, un restaurant a décidé de leur tendre la main.

"Pendant le mois de jeûne, on préparait tous les soirs, des iftars box pour les étudiants du CROUS. On y retrouvait des samoussas par exemple et le week-end, à leur demande, on leur proposait des pizzas" explique la restauratrice Hanna Mamod Ally.

"Se retrouver seul, c'est ce que l'on ne souhaite à personne"

Pour ce jour de fête, il était donc inconcevable pour les propriétaires du restaurant dionysien de laisser ces jeunes seuls. "Rompre le jeûne seul ce n’est pas facile. Alors que l’on a l’habitude tous les soirs d’être en famille. Et d’autant plus le jour de l’Eid, où c’est vraiment le moment de partage par excellence. Se retrouver seul, c’est ce que l’on ne souhaite à personne" poursuit la restauratrice.

Grâce au fonds de dotation Mascareignes, branche sociale de la grande mosquée de Saint-Denis, l'établissement a donc installé un buffet ce lundi midi, pour les étudiants du CROUS. Un repas solidaire pour réchauffer les cœurs.





Notre devoir en tant qu’association c'est de faire notre maximum pour ces jeunes. Sans ça, ils auraient été seuls dans leur coin. Là, ils peuvent se retrouver. Ils sont très heureux de participer à ce repas Salim Doba, président du fonds de dotation Mascareignes

"Ce n'est pas tous les jours que l'on peut aller au restaurant"

Un repas de l'Eid qui prend donc tout son sens. Au menu : "butter chicken, cari thon, poulet tika massala aux pommes de terre. Sans oublier les petites douceurs pour le dessert" précise la restauratrice dionysienne.

Une initiative saluée unanimement par les étudiants qui peinent souvent à joindre les deux bouts. Faedy est Mahorais, il effectue une double licence en santé et en droit au campus de Saint-Denis, c'est une première pour lui.

Je ne connais pas grand monde ici. Cette initiative me permet de sortir de ma chambre du CROUS, de parler avec d'autres étudiants et de me faire de nouveaux amis. Et ça fait du bien à mon portefeuille parce que la nourriture représente une grosse dépense chaque mois. Je vais donc savourer chaque bouchée Faedy, étudiant en licence à l'Université de La Réunion

Sur une autre table, Kelly a pris place avec des amies. L'étudiante mahoraise en licence apprécie le moment de partage. "Ce n'est pas tous les jours que l'on peut aller au restaurant. C'est l'occasion de rencontrer d'autres personnes et ça fait du bien au moral".

Ce lundi midi, 90 repas solidaires ont été offerts dans ce restaurant de Saint-Denis.