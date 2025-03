Epidémie de chikungunya à La Réunion : la campagne de vaccination devrait débuter la semaine prochaine

Face à l’explosion de l’épidémie de chikungunya à La Réunion, la campagne de vaccination devrait démarrer la semaine prochaine dans l’île. Samedi au plus tard, 40 000 doses de vaccins arriveront à La Réunion et seront en priorité à destination des personnes fragiles.

LP / Philippe Dornier •

"La campagne de vaccination contre le chikungunya devrait démarrer dans le courant de la semaine prochaine à La Réunion", annonce le docteur Alain Domercq, président du conseil régional de l’Ordre des médecins, invité de Réunion La 1ère, ce lundi 31 mars.

40 000 doses de vaccin

"Vendredi ou samedi, 40 000 doses du vaccin contre le chikungunya seront livrées", poursuit le docteur Alain Domercq. Ces doses du vaccin Ixchiq arrivent dans l’île alors que près de 14 000 cas de chikungunya sont identifiés depuis août 2024, à La Réunion.

Des patients prioritaires

Le vaccin sera mis à disposition dans les pharmacies et pris en charge par l’ARS, l’Agence Régionale de Santé. "Il sera pris en charge pour les personnes de plus de 65 ans qui ont des comorbidités, explique le docteur Alain Domercq. A La Réunion, il y a 100 000 personnes de plus de 65 ans, et parmi elles 40 000 personnes atteintes de comorbidités".

Un vaccin entre 150 et 250 euros

"A partir du moment où vous serez vacciné, il faudra attendre quinze jours pour être protégé", ajoute le médecin. Le prix du vaccin sera compris entre 150 et 250 euros, un prix libre sera fixé par les pharmaciens.

"Aujourd’hui, l’épidémie est importante avec plus de 4 000 cas par semaine, souligne le docteur Alain Domercq, président du conseil régional de l’Ordre des médecins. Mais c’est peut-être deux, trois, quatre fois plus. Tout le monde ne va pas se faire dépister, ne consulte pas un médecin, donc il y en a probablement plus".

Des prises de sang bientôt réservées aux personnes à risques

"Pour l’instant, dans les cabinets médicaux, nous faisons face. L’afflux de patientèle est de plus de 10%, poursuit-il. Cela commence à générer une surcharge, mais c’est gérable". En revanche, les laboratoires d’analyses médicales de l’île commencent à arriver à saturation. Il faut désormais trois à quatre jours pour avoir les résultats.

"Les prises de sang ne sont pas encore réservées aux personnes à risques, mais c’est probablement ce vers quoi on va se diriger", commente le docteur Alain Domercq.

Nous sommes à l’aube d’une épidémie qui peut flamber. Dr Alain Domercq, président du conseil régional de l’Ordre des médecins

250 000 personnes touchées en 2005

Il y a 20 ans lors de la première épidémie de chikungunya à La Réunion, près de 40 000 personnes étaient contaminées chaque semaine. Au total, 250 000 Réunionnais avaient été touchés par la maladie, soit près de 35% de la population, rappelle le docteur Alain Domercq. A l’époque, 250 personnes en étaient décédées.

"Je ne souhaite pas du tout qu’on atteigne cela, donc il est encore temps de faire des choses, mais il faut aller vite", insiste le président du conseil régional de l’Ordre des médecins. Il en appelle à la poursuite de la mobilisation collective de l’Etat, des collectivités et de chaque individu pour agir et se protéger des moustiques.

Se protéger

Les autorités continuent d’appeler les Réunionnais "à mettre en œuvre les mesures de prévention efficaces". Parmi ces mesures : "éliminer tout ce qui peut contenir de l’eau autour de son domicile, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger, même malade, et consulter un médecin en cas de symptômes".