La grande fête de l'Eid Ul Fitr

FIN DU RAMADAN ST BENOIT

Ils se sont réveillés aussi tôt que les autres jours pour aller à la mosquée, ou ailleurs en plein air. La fête de l’Eid commence toujours par de longues prières, suivies de sermons des imams. C'est un moment de communion et de ferveur, puis les fidèles se félicitent mutuellement , se prennent dans les bras en souhaitant « Aid Mubarak ».Dans les rues, on pouvait les croiser ce matin, vêtus de leurs plus beaux habits et de coiffes. Seul ou en famille, portant des assiettes de gourmandises et des paquets enrubannés, les musulmans sont allés rendre visite aux proches, des visites qui se feront tout au long de la journée, certains iront aussi au cimetière prier les disparus.En ce jour de fête, où il est interdit de jeûner, ils mangeront aussi une partie de la viande de la bête sacrifiée.Le reportage de Jean-Régis Ramsamy et de Daniel Fontaine.