Incendie au Maïdo : les écoles primaires rouvriront lundi à Mafate

Connexion rétablie, mais randonnées en sursis

La vie reprend peu à peu à Mafate après l’incendie, qui avait commencé dans la nuit du 6 au 7 novembre au Maïdo. Les écoles primaires vont pouvoir rouvrir leurs portes et accueillir les élèves "dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité", a annoncé la mairie de Saint-Paul dans un communiqué samedi 14 novembre. Cela concerne les écoles Arthur Atache, Marla et Roche Plate.Lundi 9 novembre, la mairie avait fermé ces écoles jusqu’au vendredi 13 novembre en raison de l’évolution des incendies.Depuis le 12 novembre, le réseau mobile est totalement rétabli.Cependant, de nombreux sentiers de randonnés restent fermés , le temps de réaliser des expertises concernant les chutes de blocs rocheux.