Jet de galets mortel au Port : 9 ans de prison ferme pour les deux mineurs impliqués dans le décès de Kenya

La Cour d'appel de Saint-Denis a confirmé ce jeudi matin la décision du tribunal pour enfants: 9 ans de prison pour les deux adolescents reconnus coupables de la mort de Kenya, une jeune mère de famille de 25 ans. En septembre 2023, ils avaient lancé des galets depuis le pont de l'échangeur du Sacré Coeur au Port.

E.A./Pascal Souprayen •

La Cour d'appel a rendu sa décision ce jeudi matin dans l'affaire des jets de galets mortel au Port. Les faits remontent à septembre 2023. Des actes qui ont coûté la vie à Kenya, une jeune maman de 25 ans.

Condamnés à 9 ans de prison en première instance, les deux adolescents impliqués avaient fait appel. La Cour a donc confirmé les premières décisions du tribunal pour enfants de Saint-Denis. 9 ans de prison pour les deux auteurs principaux qui avaient jeté des galets depuis le pont de l'échangeur du Sacré Coeur.

Damiano Parisi, mari de Kenya • ©Willy Fontaine

"Il s'agissait d'un jeu stupide"

Me Aaeza Cadjee, avocate de l'un des deux adolescents a réagi à la décision de la Cour d'appel: " Il est vrai que la confirmation de la peine fait naître un sentiment mitigé. D’une part un soulagement, puisque la Cour avait la possibilité d’aggraver la peine prononcée en premier instance, ce que nous craignons au regard du déroulé des débats, ce qu’elle a choisi de ne pas faire. D’autre part, le regret de ce que la personnalité particulière de mon client n’ait pas été justement considérée dans le quantum de la peine. Neuf ans d’incarcération, demeure une peine lourde, disons-le. Nous parlons d’un enfant de 15 ans. À cet âge il fonctionne comme une éponge. Et pendant neuf ans, il absorbera aux côtés des codétenus, tout ce que contient un environnement carcéral. Nous maintiendrons qu’il s’agissait, que cela plaise ou non, d’un jeu, stupide certes, avec des conséquences dramatiques, mais un jeu néanmoins. N’oublions pas que cela n’arrive pas qu’aux autres qu’on soit du côté des auteurs ou des victimes".

10 ans requis contre les deux adolescents

De son côté, le compagnon de Kenya, Damiano Parisi, avait toujours considéré les faits comme un assassinat. "Prendre un fusil ou des pierres qui font quatre kilos, l'arme change, mais c'est toujours un assassinat", faisait-il valoir. Le premier procès des mineurs accusés des jets de galets sur la quatre voies du Port s'était tenu le 21 novembre 2024 devant le tribunal pour enfants suivi d'une nouvelle audience devant la Cour d'Appel de Saint-Denis le 14 février dernier. 10 ans de prison avaient été alors requis contre les deux adolescents. Les magistrats avaient mis en délibéré leur décision et ont au final suivi leurs collègues du tribunal pour enfants.