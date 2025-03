Journée des droits des femmes : Laëtitia, Maggy et Aurélie, conductrices de bus

Laëtitia, Maggy et Aurélie exercent des métiers dits d'hommes. La première est devenue contrôleur d'exploitation après avoir passé plusieurs années au volant d'un bus, tout comme ses deux autres collègues. Portraits croisés en cette journée internationale des droits des femmes.

Harry Amourani / Loïs Mussard •

À l’ancienne gare routière de Saint-Pierre, Laëtitia Ramaye, en uniforme, entre avec son collègue dans l'un des bus du réseau Alternéo. Après avoir exercé pendant plus de 15 ans comme conductrice de bus, elle est devenue contrôleur d'exploitation.

"Je voulais évoluer et j'ai postulé il y a un an", confie-t-elle. Le métier n'a longtemps été exercé que par les hommes. Mais aujourd'hui, la donne a changé. "J'ai des collègues qui sont très sympas. Ils m'ont mise à l'aise dès le début. Ils m'ont appris le métier (...). Ils me soutiennent et je les soutiens également".

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Laëtitia, Maggy et Aurélie travaillent dans le transport. Découvrez le portrait de ces femmes qui exercent dans un secteur longtemps réservé aux hommes • ©Réunion la 1ère

"On m'appelle parfois Monsieur !"

"C'est pas parce qu'on est des femmes qu'on ne peut pas faire tel ou tel métier considéré comme masculin", tranche Laëtitia. Celle-ci n'a en effet pas eu de mal à trouver sa place au sein de ce corps de métier et elle est loin d'être la seule à avoir choisi cette voie.

Maggy Imaho est conductrice de bus. Il n'est pas rare qu'un passager se trompe et l'appelle "Monsieur" ! "Moi, je le vis bien d'autant que les gens disent de moi que je suis un super conducteur. C'est ce qui me donne la volonté de continuer et de réussir", confie-t-elle.

"Pourquoi pas moi ?"

Aurélie Ravelou-Neaube partage la même profession. Neuf ans qu'elle transporte des usagers à bord de son mastodonte à quatre roues... sans aucun complexe ! "C'est en voyant une femme conductrice que je me suis dit pourquoi pas moi ! Je me suis lancée et même si mes débuts étaient un peu difficiles, maintenant ça va", explique la jeune femme totalement à l'aide dans ses baskets.