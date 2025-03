Journée internationale des droits des femmes : un combat qui se conjugue aux quatre coins de l'île

Ce samedi 8 mars, à l'occasion de la journée des droits des femmes, associations et syndicats défilent sur le front de mer de Saint-Denis en pointant notamment les problématiques d'inégalité homme-femme ou encore de violences conjugales. D'autres évènements sont organisés dans l'île ce week-end.

HA / Hermione Razafinarivo / Claudette Vaïtilingom •

Impossible de les manquer sous les fenêtres de la préfecture à Saint-Denis. Tout d'orange vêtues pour la plupart, plusieurs dizaines de personnes ont défilé ce matin dans le bas de l'avenue de la Victoire à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, ce samedi 8 mars.

Manifestation à l'occasion de la journée des droits des femmes à Saint-Denis • ©Claudette Vaitilingom

Cette année, syndicats et associations ont tenu à participer côte à côte. On retrouvait notamment des membres de Femmes Solid'Air, Femmes 974, Nous Toutes 974 mais aussi de la FSU, la CGTR, UNSA ou encore du SAIPER.

Une manifestation universelle

"Jamais à La Réunion, autant d'associations, collectifs et syndicats ne se sont coordonnés pour organiser une manifestation commune à cette occasion", soulignent les organisateurs rejoints également dans le combat par la communauté LGBTQIA+.

"Cette journée des droits des femmes et des minorités de genre est, cette année, un

rassemblement antifasciste", ajoutent-ils. Face à la présence de plus en plus importante de politiques d’extrême droite colonialistes et de répressions des droits des minorités à travers le monde, nous résistons et revendiquons le droit à une existence digne pour toutes et tous".

La communauté LGBTQQIA+ également mobilisée en cette journée des droits des femmes • ©Hermione Razafinarivo

"Jamais nous n'avons senti une telle menace pour nos droits"

Référence au net recul des droits des minorités sexuelles orchestré par Donald Trump aux USA. "Jamais, nous n'avons senti au niveau international, comme au niveau national une telle menace sur les droits acquis par les féministes avant nous".

L'accent est mis aussi sur la lutte contre les violences conjugales. La députée Karine Lebon l'a récemment rappelé : les appels de femmes en détresse ont augmenté durant le passage en alerte rouge cyclone.

"Le 8 mars, pas de fleurs mais des droits !", rappellent des participantes de cette journée internationale des droits des femmes • ©Hermione Razafinarivo

Lors du défilé dionysien, les manifestants ont réclamé la mise en place d'un centre d'appel 3919 localisé à La Réunion • ©Hermione Razafinarivo

Hommage à Salma, tuée chez elle lundi

Et puis il y a ce drame survenu dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mars : Salma, une jeune femme connue et appréciée dans le monde de la nuit et de la musique, a été retrouvée morte, vraisemblablement tuée, au pied de son immeuble à Commune Prima.

Ses proches ont ainsi tenu à lui rendre hommage ce samedi matin lors de la manifestation. Ils ont défilé en blanc en arborant une photo de la victime dans leurs mains.

Hommage à Salma, lors du défilé du 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes • ©Claudette Vaitilingom

Défilé du 8 mars pour la journée internationale des droits des femmes • ©Hermione Razafinarivo

Les femmes de l'histoire réunionnaise à l'honneur

Plusieurs autres évènements sont organisés aujourd'hui partout dans l'île, au Tampon, à Saint-Pierre ou encore au Port. Dans le Sud, à la Ravine des Cabris, l’association des Aidants et des Aidés 974 (AAA974) organise une opération spéciale ce samedi. Une journée d’échanges, de mobilisation mais aussi une journée festive avec la participation d’artistes connus et moins connus.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :