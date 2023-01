L'avocat Rémi Boniface prend sa retraite après 37 ans de carrière à La Réunion

Après 40 ans de robe, dont 37 passés au barreau de Saint-Denis, l'avocat pénaliste Rémi Boniface prend sa retraite. Il met un terme à une carrière des plus riche marquée notamment par plusieurs affaires emblématiques : du dossier Hilarion à la tuerie de Fénoarivo, ou encore l'affaire Carl Davies.

Figure emblématique du barreau de Saint-Denis, l'avocat Rémi Boniface raccroche sa robe. A 64 ans, il quitte le métier pour profiter de sa retraite après avoir confié les clés de son étude ainsi que ses dossiers à son confrère, l'avocat Yann Prevost.

Après 37 ans passé au barreau de Saint-Denis, l'avocat Rémi Boniface prend sa retraite

"L'avocat des cocos"

Il aura plaidé pendant 40 ans, à Paris d'abord, après avoir prêté serment en 1983, puis à La Réunion où il a débarqué en 1986. Et construira sa carrière dans l'île aux côtés du Parti communiste réunionnais de Paul Vergès, jusqu'à finir par être surnommé "l'avocat des cocos".

"Il y a un côté très sympathique là-dedans !", lâche-t-il avec le sourire. "Ca ne me pose aucun problème et ça m'a aidé aussi parce que c'est grâce à Paul Vergès et à la défense du PCR, que j'ai été propulsé sur le devant de la scène".

Me Rémi Boniface à côté de son confrère et ami décédé Jacques Vergès lors d'une plaidoirie à la cour d'assises de La Réunion

Le dossier Hilarion

Parmi ses affaires les plus médiatiques, figure en première place le dossier Théo Hilarion du nom de cet ancien docker de la CGTR qui perdra un œil à cause d'une balle explosive tirée par un gendarme lors d'une manifestation au Port, le 7 mars 1994.

Une affaire, explique-t-il, qui l'a profondément marqué. "Pour la première fois en France, deux gendarmes comparaissaient devant une cour d'assises pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, et ça ne s'était jamais vu !", souligne-t-il en parlant encore d'un "procès historique".

L'interview de Me Rémi Boniface, jeune retraité

L'affaire Mamodtaky

Comment ne pas évoquer la tuerie de Fénoarivo, ou l'affaire Mamodtaky ? Un dossier dans lequel Me Boniface a représenté la famille Remtoula victime d'une attaque à l'arme automatique ayant causé la mort de cinq personnes le 22 avril 2001 dans la banlieue de Tananarive à Madagascar.

Son plus grand regret...

Mais son plus grand regret, confie le jeune avocat à la retraite, est lié au meurtre de Carl Davies, ce militaire britannique vraisemblablement tué par un gang du Bas de la Rivière, à Saint-Denis, le 8 novembre 2011.

"Pour moi, cette affaire est élucidée. Il y a eu un scandale judiciaire immense avant la comparution à la cour d'assises où deux personnes ont été mises hors de cause alors que de toute évidence elles étaient impliquées très gravement. Pour moi, il y a encore une colère et un sentiment d'injustice profond".

Un peu de sport et de méditation

Aujourd'hui, l'avocat à la retraite confie vouloir profiter de ses proches. "Je veux faire un peu plus de sport et de méditation, et puis vivre, ressentir, m'éloigner un peu du monde, me rapprocher un peu de la vie".