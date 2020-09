L'église de la Trinité fait peau neuve

Inaugurée en 1966, l'église a fait naître le quartier de la Trinité. Elle a aussi été témoin de la visite du souverain pontife Jean-Paul II, le 2 mai 1989. Un vaste chantier a commencé pour rénover la belle de la Trinité, avant les fêtes de Noël.

Patrimoine : la belle trinité en travaux

Pour que l'église retrouve ses couleurs et devienne un haut lieu de pèlerinage, le curé de la Trinité, le père Brice Bouetoumoussa, sollicite les paroissiens à venir participer à sa rénovation.Pour remettre l'église d'aplomb, du sol au plafond, en intérieur et en extérieur, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Faire la peinture, nettoyer le parvis, changer la sono ou encore poser les garde-corps, les travaux sont encore nombreux... Mais rien n'est trop dur pour les paroissiens.Parmi eux, Yves Lee Yim Pim, qui habite à deux pas de l'église. Il est bien conscient de l'ampleur des travaux, mais il y participe avec joie en contentement. "Je prends mon temps mais si demain y'a autre chose à faire je fais".(Re)voir le reportage de Michelle Bertil et Jeanc-Claude Toihir :