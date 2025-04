L'église de Saint-Anne en travaux pour plusieurs années

Les sapeurs-pompiers ont réalisé des travaux à l'église de Sainte-Anne, qui a perdu une partie de son toit lors du passage de Garance. Mais ces travaux ne permettront pas de rouvrir l'édifice religieux, trop abîmé par le cyclone. Trois ans de travaux seraient nécessaires pour le remettre à neuf.

Plus d’un mois que l’église de Sainte-Anne a perdu une partie de sa toiture, 15m² d'un côté et 30 m² de l'autre. Depuis le passage du cyclone Garance, charpente et tôles menacent de s’effondrer. Le bâtiment est donc fermé au public. Mais depuis plusieurs jours, les pompiers de deux équipes spécialisées sont sur place pour sécuriser le site.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Abîmée par le cyclone Garance, l’église de Sainte-Anne nécessite d’importants travaux.

Des travaux à 9 mètres de haut

D'importants moyens sont nécessaires pour cette opération, notamment une grue et une grande échelle. Les équipes du SMPM, Secours en Milieux Périlleux et Montagne, anciennement GRIMP, ont d'abord installé une ligne de vie à 9 mètres de haut, "pour sécuriser l'ensemble du personnel qui va travailler en hauteur", explique le Caporal Chef Thomas Lallemand.

Le sapeur-pompier de l’unité SMPM poursuit : " nous découpons ensuite les tôles qui sont dangereuses. Mais ce qui est difficile ici, ce sont les tôles qui peuvent couper donc il faut être extrêmement attentif pour éviter toute chute sur le toit, qui pourrait couper les cordes et nous ramener au sol".

Un bâchage provisoire

Au total, 13 pompiers de toute l’île sont nécessaires pour ces travaux qui s’étalent sur plusieurs jours. Car une fois le lieu sécurisé, c'est ensuite aux hommes de l’USAR, l'Unité de Sauvetage et de Recherche, d’agir. " La deuxième mission, c'est de reconstruire un bâchage provisoire avec des pièces de bois fournies par la municipalité de Saint-Benoît, explique le Lieutenant Christophe Robert, adjoint au chef de centre de Saint-Benoit et qui dirige les opérations. Cette charpente provisoire tiendra le temps que la mairie entame des travaux."

Trois ans de travaux ?

Ces travaux vont permettre de limiter les dégâts à l’intérieur du bâtiment, mais ils ne vont pas permettre la réouverture du lieu de culte. Car depuis le 28 février, l’église est en partie a ciel ouvert, victime des pluies, des pigeons et du vent. La sonorisation a été enlevée et les statues protégées.

A l'église de Sainte-Anne, charpente et tôles menacent de s’effondrer • ©Géraldine Blandin

Mais l’endroit est devenu trop dangereux pour les paroissiens. " On voit que le mur a bougé, explique le Père Cyril Hoarau, le curé depuis bientôt dix ans de la paroisse de Sainte-Anne, en montrant des bouts de mur lézardés. Maintenant, il faut attendre le résultat des expertises. Le maire nous a dit que les travaux seront lourds. On parle de trois ans de restitution complète de l'église."

En attendant, les offices ont lieu dans le garage de la cure. Et d'ici quelques jours, un grand chapiteau devrait être installé sur le parking de l’église, pour permettre d'accueillir davantage de paroissiens, en attendant une réouverture totale de l'édifice religieux. Mais cette réouverture parait pour l'instant bien loin.