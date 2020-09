L'enseigne Burger de Papa visée par une plainte pour provocation à la haine, à la discrimination et à la violence

Ce mardi, un collectif d'association a déposé une plainte contre l'enseigne "Burger de Papa". Il dénonce la provocation à la haine, à la discrimination et à la violence que la marque de restauration véhicule dans ces publicités, notamment sur les réseaux sociaux.

Adjaya Hoarau et Précilla Ethève •

Une communication jugée "provocante"

Suite aux accusations portées à l'encontre de la marque, concernant les deux publications à vocation humoristiques postées sur cette page Facebook, nous tenons d'abord à présenter nos excuses à toutes les personnes que ces publications ont pu offenser. Les Burgers de Papa n'ont en aucun cas, voulu heurter la sensibilité de qui que ce soit et nous avons réalisé immédiatement les modifications qui s'imposaient sur toutes nos plateformes. Depuis son lancement en 2013, notre entreprise se veut positive et engagée, cet engagement passe par la dénonciation via l'humour noir de certains faits ou personnes dont nous n'apprécions nullement le comportement. Nous sommes conscients que cette tentative de dénonciation du sexisme ait pu être mal interprétée et dorénavant nous serons beaucoup plus vigilants quant à la portée de nos messages. Burger de Papa (Saint-Denis de la Réunion)

Les associations EPA, CEVIF, AFECT, AFEV, Je suis une fleur, Grins d'ciel, Solidarité Kreol 974, Atelier du futur papa et Aux enfants de la chance ont décidé de déposer une plainte contre le restaurant Burger de Papa, situé en ville de Saint-Denis. Elles pointent du doigt la communication inadaptée sur les réseaux sociaux, de ce dernier.Dans sa biographie de sa page Facebook l'enseigne est plutôt directe : "Les Burgers de Papa ? Ils déchirent leur Maman !"Sur ses réseaux sociaux, le restaurant local de l'enseigne nationale Burger de Papa a aussi partagé des publicités qui n'étaient pas au goût des associations.Comme le suggère cette image, la communication de l'enseigne ne fait guère preuve de subtilité.Pour le collectif, "l'ensemble de ces publications accessibles à tout public est particulièrement violent et choquant". Il cite également la psycho-praticienne Evelyne Oliveri "la sexualité à outrance dans les normes culturelles et sociales remet en question tout le sens de la sexualité, de la procréation et des liens familiaux.".Sur sa page Facebook, le restaurant de Saint-Denis a présenté ses excuses.