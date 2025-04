L’État réduit à nouveau sa participation aux contrats PEC, mobilisation des élus et syndicats devant la préfecture

Dispositif facilitateur de l’insertion sociale à La Réunion, les contrats PEC sont en péril. L’État a décidé de réduire sa participation à leur financement par deux fois depuis le début de l’année. De nombreux emplois sont ainsi menacés, les élus locaux montent au créneau. Ce mercredi 2 avril, ils sont mobilisés aux côtés d'organisations syndicales devant la préfecture de Saint-Denis.

LH / GM •

Ils ont fait leur retour dans le débat après le passage du cyclone Garance, et alors que l’épidémie de chikungunya prend de plus en plus d’ampleur à La Réunion.

Les contrats Parcours Emploi compétences permettent à des bénéficiaires du RSA de s’insérer professionnellement en leur garantissant un revenu digne. Chaque année depuis 2020, l’île bénéficie d’une enveloppe équivalente à 12 000 contrats PEC.

À l’origine d’une durée de 11 mois pour une 30 heures de travail par semaine, ces contrats ont été drastiquement revus à la baisse. L’État a en effet décidé de réduire sa participation dans leur financement.

L’État réduit sa participation par deux fois depuis le début de l’année

Depuis le 1er janvier, l’Etat a réduit sa participation au financement des PEC, taux passe alors de 60% à 53%, puis baisse à nouveau à 43,5% le 24 mars. Leur durée a aussi été raccourcie, passant à 10 mois puis à 6 mois.

Dès la première baisse, la Région avait fait part de sa crainte de voir le nombre de contrats annuels passer de 12 000 à 7 000 PEC. Le 13 janvier, le préfet de La Réunion annonçait le retour à une prise en charge de 65% par l'Etat uniquement pour les PEC dédiés à la lutte anti-vectorielle, soit près de 400 personnes.

Pour de nombreuses associations qui portent les PEC, ces décisions successives compliquent la gestion des effectifs. Certains salariés pourraient ne pas être renouvelés.





Élus et syndicats mobilisés côte à côte

L’arrêté préfectoral a été publié le 24 mars dernier. Les élus locaux s’en sont offusqués, montant au créneau contre cette décision de l’Etat.

Ce mercredi 2 avril, maires, conseillers municipaux, députés sont rassemblés devant la préfecture à Saint-Denis.

L’appel a été lancé par Patrick Lebreton, maire de Saint-Joseph, Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, Joé Bédier, maire de Saint-André et Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, le 25 mars également. Ces derniers veulent ainsi exprimer leur « vive indignation » face à la décision de l’Etat.

" Nous sommes toutes et tous concernés. Les agriculteurs et les entreprises qui peinent à se remettre des conséquences du cyclone Garance, les habitants qui attendent toujours un soutien de l’Etat pour le curage des ravines, les personnels hospitaliers qui se sacrifient et travaillent dans des conditions déplorables, l’ensemble des services publics qui sont mis à mal."

À leurs côtés, des organisations syndicales, FO, la CFDT, la CFTC et la CGTR.

Pour la Confédération Générale du Travail de La Réunion, le désengagement de l'Eta est inacceptable. "Une mesure passée en catimini, sans débat, sans dialogue, et qui sacrifie une fois de plus des femmes et des hommes sur l’autel d’une austérité budgétaire aveugle."



Huguette Bello refuse de prendre part aux échanges

Une délégation composée notamment de maires de l'île est reçue par le préfet, Patrice Latron. La présidente de Région a refusé de s'y joindre. Les représentants syndicaux n'étant pas conviés. Huguette Bello qui prévient, "cette mobilisation est un goûter avant la visite du président, Emmanuel Macron, prévue fin avril."

Huguette Bello mobilisée devant la préfecture contre la baisse de financements des contrats PEC • ©Claudette Vaïtilingom

Contrats PEC : élus et syndicats mobilisés contre la baisse de financements de l'Etat • ©Claudette Vaïtilingom

"Est-ce que l'Etat est prêt à mettre en cause une rentrée scolaire ?"

Le maire de Saint-Paul va plus loin, la prochaine rentrée scolaire est d'ores et déjà menacée sans ces emplois aidés.

La question de la rentrée du mois d'août se pose dès à présent. C'est une question qui va être mise sur la table rapidement. Si on n'a pas les conditions réunies pour la sécurité des enfants dans les écoles. La rentrée du mois d'août, on ne sait pas si elle pourra avoir lieu. Est-ce que l'Etat est prêt à mettre en cause une rentrée scolaire ? Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul

Question portée à l’Assemblée nationale, l’Etat reste silencieux

Dès le lendemain de la publication l'arrêté, le mardi 25 mars, le député de La Réunion, Jean-Hugues Ratenon, a interpellé le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à l’Assemblée nationale sur la question. Lui aussi appelle à la mobilisation ce mercredi 2 avril devant la préfecture de La Réunion.





Le président du Département demande à l’Etat de revoir sa position

Le président du Département s’oppose également à cette diminution de la participation de l’Etat. Mercredi dernier, le 26 mars, il exprimait sa " vive inquiétude ", dans " un contexte de chômage massif, de grande précarité, de catastrophes naturelles récentes et de crises sanitaires ".

Les PEC ne sont pas un luxe, mais une nécessité pour des milliers de Réunionnais, jeunes ou seniors, en quête d’une utilité sociale et d’un revenu digne. Cyrille Melchior, président du Département de La Réunion

Pour le conseil départemental, l’Etat doit revoir sa position et engager une concertation spécifique pour La Réunion.