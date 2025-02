La crise du logement s’intensifie à La Réunion, avec près de 50 000 demandes de logement social en 2024

La crise du logement persiste, voire s’intensifie, en dépit des nombreuses annonces et "réformes", constate la Confédération Nationale du Logement. La CNL relève des dysfonctionnements et des incohérences dans la gestion dans la politique actuelle du logement à La Réunion.

Hier, dimanche 16 février, la CNL a dressé le bilan du logement social en 2024 dans le département, et les chiffres ne sont pas bons.

Regarder le reportage de Réunion la 1ère :

Moins de livraisons, moins de réhabilitation en 2024, le logement social est en crise à La Réunion.

Erick Fontaine, l’administrateur de la CNL pointe du doigt un paradoxe : " plus l’Etat met de subventions, moins on a de logements livrés ".

En 2018, l’Etat met 171 millions d’euros et on livre 2 200 logements. En 2023, l’Etat met 184 millions d’euros et on livre 1 613 logements. Il y a un écart extrêmement important, donc on peut se poser la question : est-ce que le problème de la construction des logements est lié à des financements ? La réponse est non.