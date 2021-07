La deuxième phase des travaux de l'immeuble rue Jean Chatel a débuté ce lundi

La deuxième étape des travaux de sécurisation de l'immeuble de la rue Jean Chatel à Saint-Denis a démarré ce lundi 5 juillet, avec la dépose de la toiture. Ces travaux, entrepris par le propriétaire et réalisés sous la supervision de la ville de Saint-Denis, devraient durer une quinzaine de jours.

GB/HA/NR •

Depuis ce lundi matin, 5 juillet, la portion de la rue Jean Chatel comprise entre la rue Pasteur et rue de la Compagnie, est fermée à la circulation. Elle a été condamnée pour permettre la deuxième phase de la sécurisation d'un immeuble vétuste, dont le toit avait commencé à s'effondrer le 8 mai dernier. La première phase de ces travaux avait été lancée par la mairie le 19 mai. Face à l'inaction du propriétaire qui avait été mis en demeure de lancer les travaux, la municipalité avait décidé de prendre les choses en main. Le propriétaire de l'immeuble présentant un danger avait donc finalement accepté de poursuivre les travaux de sécurisation.

Préserver un bâtiment de 1914

Les salariés de l'entreprise Sud Terrassement, en charge des travaux, commencent par la découpe de la charpente métallique. Ils vont ensuite l'évacuer pour éliminer le risque d'effondrement. "C'est une opération délicate, explique Thomas Bigey, le co-gérant de la société de terrassement, car nous sommes dans un milieu occupé. Nous avons eu une réunion avec les commercants et la mairie pour éviter de complètement fermer la rue".

Depuis le début des travaux, la mairie de Saint-Denis veille au bon déroulé car "l'immeuble date de 1914", précise Patrick Sambassouredy, le directeur des services techniques de la mairie de Saint-Denis. Il y a donc un grand intérêt à le préserver".

©Mairie de Saint-Denis

La rue inaccessible en voiture en journée

Durant la phase de travaux, les conditions de circulation piétonne et routière sont modifées et génèrent déjà quelques embouteillages. La portion comprise entre la rue Pasteur et la rue de la Compagnie ne sera pas accessible à la circulation en voiture du lundi au vendredi de 6h à 17h. La circulation piétonne, quant à elle, est maintenue sur le trottoir Est, ainsi que sur le trottoir Ouest, en amont et en aval de l’immeuble en question.

Les commerces toujours ouverts

Malgré les travaux, les 18 boutiques de la portion de la rue Jean Chatel resteront ouvertes et accessibles à leur clientèle. Pour Mamode Ingar, l'un des commerçants, "ces travaux sont une catastrophe. Cela va occasionner beaucoup de gêne et des embouteillages monstres. Mais d'un autre coté, il faut quand même les faire car c'est dangereux".

Les travaux devraient durer jusqu'au 19 juillet.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :