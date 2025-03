La fécondité à La Réunion recule selon le dernier bilan démographique de l’INSEE

Au 1er janvier 2025, la population réunionnaise est estimée à 896 200 habitants. Pour la période 2015-2025, le taux de croissance démographique montre un ralentissement dû à un solde naturel au plus bas : l’île compte de plus en plus de décès contre de moins en moins de naissances.

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques a fait paraitre le bilan démographique 2024 à La Réunion. Cette étude permet tous les dix ans d’apprécier les chiffres réels du nombre d’habitants.

Lîle compte 896 200 habitants au 1er janvier 2025, soit une augmentation de 5,3% en 10 ans de la population réunionnaise. Un taux de croissance diminué de moitié par rapport à la décennie précédente, puisque sur la période 2005-2015, il était de 10,1%.

Après deux décennies de stabilité, la croissance démographique marque le pas.

Les Réunionnaises ont moins d’enfants et accouchent plus tard

L’explication est à aller chercher d’abord dans les maternités de La Réunion : elles enregistrent de moins en moins de naissances.

En 2024, pour la première fois depuis le début des années 1980, le nombre de naissances à La Réunion est inférieur à 12 000. La moyenne est de 2,12 enfants par femme. Il s’agit d’une chute de la fécondité de 8,2% en l’espace d’une seule année. Cette fécondité reste toutefois supérieure à celle de l’hexagone où la moyenne s’établit à 1,59 enfants par femme.

Le taux de natalité régresse de 3,3% sur 10 ans pour s’établir en 2024 à 13,1%.

Autre facteur qui fait son apparition dans ce bilan démographique : les Réunionnaises deviennent mères en moyenne à 29 ans. C’est presque deux ans plus tard que l’âge moyen de la maternité dans les années 1990.

Ces facteurs permettent tout juste d’atteindre le seuil de renouvellement des générations.

Mais la baisse du nombre de bébés ne suffit pas à justifier ce ralentissement du taux de croissance sur notre île : le nombre de décès connait une hausse constante depuis 1946.

Le solde naturel le plus bas en 85 ans

Le solde naturel, c’est la différence entre les naissances et les décès. Il atteint son plus bas niveau depuis la fin des années 1940. En 2024, 5 820 décès ont été enregistrés, soit 5,7% de plus qu’en 2023.

Pire, on constate une accélération du nombre de morts depuis la crise Covid : entre 2019 et 2024, les décès augmentent de 15%.

Le vieillissement de la population explique cette hausse d’après les données collectées par l’INSEE.

« Hors crises sanitaires, il n’y a jamais eu autant de décès sur l’île depuis la départementalisation. » Source : Insee, bilan démographique 2025

La mortalité infantile, deux fois plus élevée que dans l’hexagone, reste préoccupante

Sur mille naissances, 6,6 enfants décèdent avant leur premier anniversaire à la Réunion. Ce constat pourrait être lié à des conditions socio-économiques moins favorables sur l’île, à davantage de grossesses à risque et à une entrée plus tardive des femmes enceintes dans le parcours de santé prénatale. En outre, la mortalité infantile ne baisse plus à La Réunion depuis le début des années 1990. Dans l’Hexagone, après un net recul au cours du vingtième siècle, elle ne diminue plus depuis 2005. Le taux de mortalité infantile augmente même légèrement depuis quelques années.

L’espérance de vie reste élevée

En 2024, à La Réunion, l’espérance de vie des femmes s’élève à 84,1 ans. Les hommes vivent un peu moins longtemps : 78,5 ans en moyenne. Des âges en léger recul par rapport à l’année précédente, puisqu’en 2023 l’espérance de vie avait fortement augmenté de +2,1 ans pour les hommes et de + 1,2 ans pour les femmes.

Ces moyennes varient grandement d’une année sur l’autre. En 2021, du fait de l’épidémie de Covid-19, l’espérance de vie avait reculé. En 2022, elle n’avait pas rattrapé son niveau d’avant Covid. Mais elle avait fortement augmenté en 2023.

On vit toujours moins longtemps à La Réunion que dans l’Hexagone, où l’espérance de vie atteint des niveaux historiquement haut.

Trois Réunionnais sur dix ont moins de 20 ans

Au 1er janvier 2025, 3 habitants sur 10 ont moins de 20 ans. La Réunion est le troisième département le plus jeune de France, après Mayotte, où 5 habitants sur 10 ont moins de 20 ans.

Néanmoins la population réunionnaise vieillit comme le confirme les chiffres : pour 100 jeunes de moins de 20 ans, on compte 56 séniors de plus de 65 ans, soit 2 fois plus qu’en 2005.

Le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans a doublé en l’espace de 10 ans.

« Sur l’île, 141 000 personnes ont 65 ans ou plus en 2025, soit 16 % des Réunionnais contre 8 % il y a 20 ans. » Insee, bilan démographique 2025

Quant au solde migratoire, c’est-à-dire la différence entre les arrivées et les départs de l’île, il est déficitaire depuis le milieu des années 2010. Ce qui siginifie qu'il y a plus d'émigrants qui quittent le territoire que d'immigrants qui y viennent.

L'étude complète est disponible, comme toutes les études réalisées par l’INSEE, en ligne : site de l'insee