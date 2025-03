La Réunion rend hommage aux victimes du terrorisme

La journée d’hommage aux victimes du terrorisme est organisée à La Réunion, comme ailleurs, ce mardi 11 mars. L’occasion de se souvenir des victimes des attentats terroristes et transmettre les valeurs républicaines aux plus jeunes.

LH avec Erwann Ponnet •

Instituée en 2019, la journée nationale d’hommage aux victimes du terrorisme se déroule le 11 mars. Ce mardi, une cérémonie s’est tenue sur le parvis des Droits de l’Homme de Champ-Fleuri, à Saint-Denis.

L’occasion de faire acte de mémoire envers les victimes et de sensibiliser au risque d’attentat toujours élevé sur le territoire français.

Le 11 mars pour les attentats de Madrid

La date du 11 mars a été choisie par l’Union Européenne en souvenir des victimes de l’attentat perpétré à Madrid en 2004. Le bilan est terrible : 191 morts et près de 2 000 blessés.

C’est important de se souvenir des anciens combattants, mais c’est aussi important de ne pas oublier ceux qui sont les victimes de la pure barbarie, la barbarie terroriste. Vincent Bernard-Lafoucrière, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de La Réunion

Ne pas oublier les victimes

Organiser cette cérémonie est un acte de civisme et l’occasion de la transmission de la mémoire et des valeurs républicaines aux plus jeunes, en associant des écoliers, collèges ou encore lycéens. Des jeunes de Sainte-Marie étaient présents ce mardi 11 mars. A leurs yeux, la violence n’est jamais légitime.

Des jeunes de Sainte-Marie participent à l'hommage rendu aux victimes du terrorisme, ce mardi 11 mars, sur le parvis des Droits de l'Homme de Champ-Fleuri, à Saint-Denis. • ©Daniel Fontaine

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, depuis 2012, les attentats terroristes en France ont causé la mort de 274 personnes, et 86 attentats ont été déjoués, dont 9 rien qu’en 2024.