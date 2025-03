La Réunionnaise Annah Akhoun-Murat prête serment devant le barreau de New-York

A 31 ans, elle fait partie des premières Réunionnaises à prêter serment devant le barreau de New-York. Annah Akhoun-Murat est désormais inscrite comme avocate dans l’Etat de New-York. La « Zarayab » continuera d’accompagner les fonds d’investissements américains sur les questions RSE (environnemental, social et sociétal).

E.A. •

Tel père, telle fille. Annah Akhoun-Murat, la fille de Me Iqbal Akhoun est devenue officiellement avocate lundi dernier à New-York. Elle a prêté serment devant un barreau réputé pour être l'un des plus difficiles au monde. Seuls les meilleurs professionnels et juristes parviennent à passer devant cette grande institution.

Une "Zarayab" qui fait la fierté de Bourg-Murat

Son père Iqbal et son frère ont pu faire le déplacement jusqu'aux Etats-Unis pour assister à cet évènement, une fierté pour Anna qui a pensé "très fort à ses parents". "J'ai aussi pensé à mes grands-parents et aux ancêtres que je n'ai pas connus du côté de mon père qui ont immigré des Indes pour se construire un avenir à Maurice. Est-ce qu'ils auraient imaginé les Etats-Unis ? Peut-être pas! Je porte aussi avec fierté mon identité de "zarayab" comme dirait ma mère et j'espère que les habitants de Bourg-Murat et du Sud sont fiers de moi"

Anna Akhoun-Murat à New-York • ©Famille Akhoun

Première Réunionnaise à Columbia University

Avant de rejoindre les Etats-Unis, la jeune Réunionnaise a fait des études de droit et travaillé à Londres pendant 6 ans au sein du groupe bancaire HSBC.

Annah Akhoun-Murat a ensuite intégré en 2021 la prestigieuse université "Columbia Law School" à Manhattan à New-York City pour se spécialiser en droit de l'environnement, de l'énergie et du climat. Elle a choisi notamment de se tourner vers le développement durable des entreprises. Annah travaille depuis septembre 2022 au sein d'un des plus gros cabinet d'avocats au monde "Kirkland and Ellis", spécialisé dans les fonds d'investissements (comme Blackstone, KKR, Berkshire).

Annah a ensuite passé l'examen du barreau de New-York en février 2023 et des examens complémentaires avant de prêter officiellement serment le 11 mars dernier.

Annah, une jeune femme inspirante

Elle conseille désormais les fonds d'investissements sur les questions dites "ESG" (environnemental, social and governance) ainsi que sur les actions de diversité et d'inclusion. "Je continuerai à accompagner mes clients et à naviguer dans un environnement politique et économique incertain aux Etats-Unis surtout depuis que le gouvernement fédéral est revenu sur ses engagements climatiques et l'accord de Paris", confie la jeune avocate Réunionnaise.

Annah Akhoun-Murat appelle tous les jeunes Réunionnais.es à croire en leurs rêves • ©Famille Akhoun

Avec ce parcours exemplaire et un début de carrière prometteur, Annah espère montrer la voie à tous les marmays de l'île. "Je souhaite inspirer et inciter les jeunes Réunionnais.ses à rêver, à dépasser leurs limites que ce soit pour devenir danseur.se, commerçant.es ou écrivain.es." La jeune avocate lance aussi un appel au patronat péi et aux banques. "J'encourage les chefs d'entreprise réunionnais.es à soutenir la diaspora et les étudiants financièrement . J'ai eu la chance d'avoir été accompagnée par deux banques locales dans mes prêts étudiants mais les conditions d'emprunts doivent être assouplies pour des candidats aux projets solides".