Le Parlement européen valide la mobilisation de 100 millions d’euros par la Région Réunion, après le passage du cyclone Garance

Younouss Omarjee, député européen et vice-président du Parlement européen chargé des relations avec les régions ultrapériphériques, mobilise l’Europe pour venir en aide à La Réunion.

Feu vert vient d’être donné pour permettre à la Région Réunion de mobiliser 100 millions d’euros émanent des fonds européens, comme annoncé le 5 mars dernier par la présidente du conseil régional, Huguette Bello.

itw Younous Omarjee, député européen

Grâce au règlement européen RESTORE, qui consiste en un appui régional d’urgence à la reconstruction, la Région Réunion va pouvoir consacrer 10% de l’enveloppe globale du FEDER pour venir en soutien à ceux qui ont tout perdu, pour reconstruire aussi les infrastructures et pour venir en aide au monde économique.

Le soutien de l’Europe passe aussi par les aides pour les agriculteurs, explique Younouss Omarjee. Une aide immédiate, à hauteur de 40 000 euros, est possible pour les exploitations agricoles. Ces aides viennent s’ajouter aux mesures nationales et locales, ainsi qu’aux mécanismes des assurances.

Il appelle à ce que l’ensemble des mesures disponibles soient mobilisées. Le député européen précise qu’une modification des règlements a été opérée pour sortir de la lourdeur administrative et du temps long pour débloquer les aides.

Ces fonds doivent donc être disponibles dès l’intervention de la notification de catastrophe naturelle. Ils devraient donc l’être ces jours-ci.

Aux 100 millions d’euros d’urgence de l’Europe s’ajouteront ensuite " des fonds beaucoup plus importants ", indique l’eurodéputé, venant du fonds de solidarité de l’Union Européenne, pour poursuivre la reconstruction.

Un travail a été engagé au Parlement européen pour que les régions insulaires puissent bénéficier de fonds pour l’adaptation au réchauffement climatique.

Nous voyons avec Chido, nous voyons avec Garance qu’il y a une plus grande fragilité des îles aujourd’hui devant ces catastrophes naturelles. Et, il faut pouvoir prévenir. Prévenir, c’est construire différemment, cela veut dire qu’il y a des surcoûts, et ces surcoûts seront compensés par l’Union Européenne.