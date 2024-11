Le Vilaz, premier salon dédié au bien-être des enfants

Une quarantaine de professionnels et des associations étaient réunis samedi 30 novembre au Moca de Saint-Denis à l'occasion du premier salon réunionnais dédié au bien-être des enfants. Son nom : Le Vilaz, Ansam pou nout marmay.

SG/GB/AR •

Créer du lien avec son bébé, apprendre à son enfant à exprimer ses émotions, gérer le temps d'écran de ses préados... Autant de sujets qui étaient au cœur du Vilaz Ansam pou nout marmaye, le premier salon dédié au bien-être des enfants.



Répartis en trois espaces (Corps, Cœur et Esprit), une quarantaine de professionnels et quatre associations spécialisés dans l'enfance et la parentalité ont proposé samedi 30 novembre au Moca de Saint-Denis divers stands, ateliers et conférences-débats gratuits pour travailler à l'épanouissement de nos marmailles.





"Important pour leur construction"

"C'est né d'une idée et d'un constat. En tant qu'éducatrice spécialisée, j'ai remarqué que la gestion des émotions n'était pas toujours considérée. L'enfant n'a pas toujours la parole" explique Solène Le Cudennec, coordinatrice du festival. "On avait envie de montrer, par ce festival, que la prise en compte de leurs émotions est importante pour leur construction et plus tard leur vie d'adulte."



Destiné aux parents, aux enfants et aux professionnels de l'enfance, le salon proposait ainsi différents formats d'activités. Jeux pour les enfants sur la gestion des émotions, yoga en duo parent/enfant, conférence-débat sur les écrans ou atelier pour les parents sur "comment mieux vivre la scolarité de ses enfants."

La réflexologie pour bébé, l'amour à portée de main



Animé par l'association Ti kaz bien-être, celui des massages pour bébé a connu un grand succès. "À la maison j'ai fait des massages à bébé, mais là en termes de réflexologie, c'était la première fois et c'était très intéressant, et très sympathique de voir papa partager ce moment avec bébé" apprécie Adeline, maman d'un petit Keran, 4 mois. "On voyait l'enfant assez détendu, et ça permet de créer du lien autrement qu'en parlant."



"Lorsqu'on touche bébé plus de 20 secondes, on sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'amour" confirme Leya Moulland, intervenante en réflexologie bébé émotionnelle. "Alors oui, les massages vont favoriser le lien parent/enfant, permettre de le remplir d'amour et passer un bon moment avec son enfant."

"Les émotions ne sont faciles pour personne"

Si les bébés ne parlent pas, exprimer son ressenti n'est pas toujours évident pour les plus grands non plus. Éducatrice et formatrice, Marie-Astrid Guyot, de l'association L'envol, accompagne les familles dans le bien-être et la parentalité et anime un atelier sur la gestion des émotions chez les jeunes enfants.

Comment fonctionnent nos émotions ? Un atelier intéressant pour les petits comme pour pour les grands. • ©Géraldine Blandin

"Les émotions ne sont faciles pour personne, les enfants comme les adultes, car c'est instinctif et impulsif, et qu'on ne peut pas toujours contrôler. Toute la difficulté chez l'enfant, par rapport à leur maturité cérébrale, c'est qu'ils n'ont pas toutes les compétences pour pouvoir les gérer correctement avec des comportements appropriés" explique-t-elle.

"Développer leur langage émotionnel"

À travers certains ateliers, l'association leur apprend donc "à développer leur langage émotionnel, pour que, quand on leur demande de verbaliser, ils arrivent à savoir dans quelle émotion ils sont et de pouvoir la nommer. Verbaliser permet de dégrossir et mieux gérer les émotions" explique-t-elle.