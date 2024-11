Les gérants du gîte des Tamarins obligés de quitter les lieux après sept ans d'exploitation

A Trois-Bassins, les gestionnaires de l'établissement doivent quitter le site. Un litige les oppose à la mairie.

L'Eco-Gîte des Tamarins est installé en pleine forêt domaniale du Maïdo, à 1 800 m d'altitude. Après 18 ans de fermeture, il rouvre ses portes en 2017, exploité par François et Sylvie Khoon Yam. Mais pour les gestionnaires, l'histoire pourrait bien s'arrêter ce vendredi 29 novembre. Et ce, malgré les nombreux éloges reçus par le couple depuis qu'ils gèrent l'établissement.

Un litige entre la mairie et les exploitants...

En 2016, les époux Khoon Yam reçoivent de la part de la mairie une autorisation d’occupation temporaire pour le gîte, valable du 1ᵉʳ janvier 2017 au 31 décembre 2023, avec une tacite reconduction pour neuf ans.

Mais au fil des ans, un litige se crée entre les deux parties. Parmi les différends, une histoire de redevance qui n'est pas à jour. Car pour bénéficier de l'AOT, les exploitants doivent régler une redevance, hors le couple n'est pas à jour dans ses paiements.

... qui se poursuit devant la justice

La collectivité décide alors de saisir la justice, qui prononce l’expulsion des gérants le vendredi 29 novembre 2024. Suite à cette décision, le couple saisit cette fois le tribunal administratif. "Nous avons gagné cette audience", explique Sylvie Khoon Yann sur notre antenne radio ce vendredi matin.

Or, en début de semaine, lundi 25 novembre, le couple apprend par mail qu'il doit partir ce vendredi et qu'un huissier, assisté des forces de l'ordre, se rendra sur place pour s'assurer de leur départ.

"Je ne comprends pas, la décision au tribunal administratif était défavorable, poursuit la gérante. On va expulser une famille là, pas seulement une société. Nous habitons ici. Et pourquoi nous expluser a deux jours du début de la saison cyclonique et alors qu'on a encore une audition le 17 décembre ?"

Ecoutez le direct de la gérante lors de nos matinales :

Le soutien de SOS DPM 974

Les gérants du gîte ont reçu le soutien de plusieurs gîteurs, ainsi que de l'association SOS DPM 974. Par communiqué, les membres du collectif expliquent : "Notre association dénonce une décision injuste, émets des doutes sur les motivations réelles du maire des Trois-Bassins et s’interroge sur ses véritablement intentions. C’est pourquoi nous adressons à Monsieur Daniel Pausé, une demande de surseoir à cette décision d’expulsion."

Une suite logique selon la mairie

De son côté, la mairie de Trois-Bassins nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas commenter la procédure judiciaire d’expulsion.

Mais par voie de communiqué, elle explique que "cette expulsion fait suite à une longue procédure judiciaire engagée par la commune en juillet 2021 après de nombreuses tentatives de conciliation infructueuses menées depuis 2018 auprès de l'exploitant afin qu'il respecte ses engagements contractuels et se conforme aux dispositions légales et règlementaires. La volonté de la collectivité est de remettre ce gîte à disposition de la population réunionnaise le plus rapidement possible".