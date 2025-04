Les pharmaciens de La Réunion prêts à vacciner contre le chikungunya

Une campagne de vaccination orchestrée par l’ARS Réunion devrait débuter d’ici une dizaine de jours, seulement pour une partie de la population parmi la plus fragile. Les pharmaciens de l’île se tiennent prêts à vacciner.

Laurent Figon / Lyz Dumont / Patrick Smith •

L’ARS l’avait annoncé, les 40 000 doses de vaccins contre le virus du chikungunya devraient arriver ces prochains jours. Le temps des procédures administratives, les pharmaciens habilités pourront faire l’injection aux patients se présentant avec une ordonnance spécifique.

Regardez le reportage de Réunion la 1ère :

La campagne de vaccination contre le chikungunya va commencer dans les pharmacies la semaine prochaine

Un campagne de vaccination financée par l'ARS Réunion

Cette campagne de vaccination contre le chikungunya est orchestrée et financée par l’ARS Réunion. Les pharmaciens pourront pratiquer l’injection gratuitement aux patients de plus de 65 ans avec des risques de comorbidité comme le diabète. Environ 75 000 personnes sont concernées. Elles devront se rendre chez leur médecin pour se faire prescrire une ordonnance spécifique. Les patients auront le choix de soit repartir chez un médecin, soit de se faire injecter chez le pharmacien habilité.

Un vaccin traditionnel

Le vaccin, appelé IXCHIQ, est un vaccin traditionnel, dit atténué. Il s’agit d’un arbovirus qui a été mis en culture pendant plusieurs mois. Comme tout produit actif, il peut y avoir des effets indésirables comme des douleurs articulaires et de la fièvre durant quelques jours. Une fois inoculé, le vaccin est pleinement efficace une quinzaine de jours plus tard.

Des doses disponibles dans une semaine

Lorsque les vaccins arriveront chez le transitaire dans l’île, le fabricant devra s’assurer que les produits n’ont pas été dégradés, que la chaîne du froid a bel et bien été respectée. Les grossistes pourront alors les réceptionner avant de les distribuer aux officines. Un protocole doit encore être signé entre l’ARS Réunion et L’Union Régionale des Professionnels de Santé pour sa mise à disposition. Ces doses sont gratuites et entièrement financées par l’ARS Réunion devraient être disponibles d'ici une semaine.