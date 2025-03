Les sportives en lèr ce week-end avec la première édition du Cyclo Run Tour Féminin

Trois jours pour traverser à vélo La Réunion, de Saint-Louis à Saint-Denis en passant par Saint-Paul. C'est le défi du Cyclo Run Tour Féminin. Une course qui pour sa première édition rasssemble quelque 80 participantes.

Harry Amourani / Johnny Lérivain •

En ce samedi 8 mars, journée internationale des droits de la femme, 80 coureuses cyclistes s'affrontent sur les routes de l'île à l'occasion de la deuxième étape du Cyclo Run Tour Féminin.

La course, dont c'est la première édition, a débuté vendredi à Saint-Louis par un parcours de 110 km. Dans la matinée, ce samedi, elles se trouvaient du côté de Saint-Paul pour une boucle de 28 km tout en montée jusqu'à Trois Bassins.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

110 km à vélo, de Saint-Louis à Saint-Denis, en passant par Saint-Paul. C'est la 1ère édition du Cyclo Run Tour Féminin • ©Réunion la 1ère

La troisième et dernière étape se tiendra ce dimanche, dans le Nord de l'île avec une arrivée qui aura lieu au Brûlé dans les hauteurs de Saint-Denis, là même où débutera une autre course 100 % féminine, à savoir la Dionysienne.



Cette course exclusivement féminine a été imaginée par Isabelle Lebreton, une véritable passionnée de vélo qui veut rassembler et développer la cause du sport au féminin.

"Il y a tous les niveaux, du débutant au confirmé, et il y a aussi tous les âges, ça commence à partir de 16 ans, précise-t-elle. C'est un beau rassemblement et j'en suis très fière".

Isabelle Lebreton, organisatrice du Cyclo Run Tour Féminin • ©Alix Catherine

Des participantes ravies

Les participantes sont conquises. "C'est la première fois que je pédale en groupe, donc je découvre autre chose et notamment les belles montées de ce côté de l'île. C'est sympa, que du plaisir !", confie Emmanuelle, venue de Saint-Joseph.

"C'est pas trop fort la côte mais je me suis dépassée, je suis sortie de ma zone de confort. J'ai respecté les consignes de mon coach, donc je suis super contente", salue pour sa part Maëlle. Isabelle Lebreton le promet : "

Les participantes de la première édition du Cyclo Run Tour Féminin • ©Alix Catherine

C'est un coup d'essai mais qui sera pérennisé l'année prochaine à coup sûr !"