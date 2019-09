Madagascar : le voyage du Pape placé sous les signes de la paix et de l'écologie

Le Pape s'inquiète du consumérisme et du réchauffement climatique

Madagascar et : "ses beautés naturelles"

Le guide des catholiques arrive dans l'océan indien, demain mercredi. Il débute ce séjour au Mozambique avant de rejoindre Madagascar où il s'installera du 6 au 10 septembre 2019. Le Pape François célébrera une première messe à Zampito au Mozambique, le 6 septembre 2019 à midi, avant de prendre l'avion pour la Grande île. La seconde célébration de Sa Sainteté est prévue le 8 septembre devant 800 000 Malgaches en banlieue de Tananarive. La troisième messe aura lieu, le lendemain à l'île Maurice. Un avion a été affrété spécialement par Air Mauritius pour permettre à 300 pèlerins réunionnais d'assister à l'office sur l'île sœur.Madagascar est au centre de ce voyage. Outre la présence sur place du père Pedro, originaire d'Argentine comme le Saint Père, il a l'intention de partager son encyclique avec les élus locaux et la population de la Grande île. Dans ce texte le guide de l'église catholique critique le consumérisme et le développement irresponsable tout en dénonçant la dégradation environnementale et le réchauffement climatique. Des thèmes qui font partie désormais des préoccupations de toute l'humanité.Selon L'Express de Madagascar , le Pape a l'intention de demander aux politiques malgaches de stopper leurs luttes intestinales pour s'accaparer le pouvoir. Il est informé de l'insécurité grandissante qui ensanglante la campagne, des exactions des forces de l'ordre et des arrangements entre amis des politiques. Il va rappeler à ses auditeurs le respect de l'homme, de l'équité et du sens moral. Dans un message audiovisuel, le Pape François demande également à la population de prendre soin de sa terre : "Votre pays est célèbre pour ses beautés naturelles et pour elles " disons loué sois-tu Seigneur. Il est de notre devoir de les protéger avec soin".