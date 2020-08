Le masque est désormais obligatoire dans les espaces publics fréquentés

Depuis ce samedi 15 août, le port du masque est obligatoire à La Réunion dans les espaces publics extérieurs fréquentés, comme dans les rues commerçantes ou encore aux abords des écoles et des crèches.

Ci-dessous la liste complète, par commune, des lieux où le masque est obligatoire :

Les marchés forains en plein air

Les abords des établissements scolaires de tous niveaux

Les abords des établissements d'enseignement supérieur - Les abords des crèches

Rue du Maréchal-Leclerc

Le Carré Cathédrale comprenant la ruelle Edouard et la ruelle Saint-Paul

Rue de la République et Rue monté des Veuves, dans le centre-ville.

Rue Fleur de Jade, quartier de Beauséjour.

rue Roger Payet, partie comprise etre le giratoire de l'églisede la Rivière des Pluies et le giratoire des Danseuses

Place Michel Debré

Place de la Mairie

Place du 20 décembre.

Champ de foire y compris le marché bio.

Centre-ville d'Hell-Bourg (placette artisanale d'Hell-Bourg, rue du Général de Gaulle).

Rue du Père Boiteau

Place de la Mare à Joncs.

Le site du Domaine du Relais

Site de Grand'Anse.

Saint Paul ville

Rue Suffren

Rue du Commerce

Rue Marius et Ary Leblond

Front de mer de Saint Paul, portion comprise entre le débarcadère et le Qual Gilbert

Gare routière, rue Mangalon.

Rue de La Poste

Avenue du Général de Gaulle

Esplanade de Boucan canot,

Esplanade des Roches Noires

Mail de Rodrigues

Traversée principale (avenue Paul Julius Bénard)

Place du marché forain jusqu'au Parc-en-ciel

Traversée du Bourg du Guillaume

Traversée du Bourg de Saint-Gilles-les-Hauts

Traversée du Bourg de Bois-de-Nèfles

Rue Jean Albany

Rue de La Poste et Place du marché forain

Rue Prisami (pôle d'échange La Saline)

Parking du lycée de Vue-Belle

La flambée des cas de Covid-19 avec l’apparition surtout de cinq foyers de contagion, dont trois à Saint-Denis et deux à Saint-André, a poussé les autorités à prendre de nouvelles mesures rappelées par le préfet de La Réunion Jacques Billant lors d’une conférence de presse vendredi Parmi celles-ci, l’obligation du port du masque dans certains espaces publics ouverts. A compter de ce samedi 15 août, il faudra s’y faire. Plus question de sortir sans masque sur les marchés forains, mais aussi aux abords des établissements scolaires et d’enseignement supérieur, des crèches et dans les sites les plus fréquentés.Au marché de Saint-Paul, ce matin, la nouvelle règle était globalement respectée, comme a pu le constater notre journaliste Thierry Chapuis.C’était également le cas ce matin dans les rues de la braderie au Port, comme nous l’a confié Jean-Luc Taïlamé, à la tête du Syndicat des commerçants ambulants. Les clients, comme les commerçants, jouent le jeu."Nous ne sommes pas à proprement parler dans la liste des lieux où le port du masque est obligatoire, mais on se considère comme un marché de plein air, donc il faut bien l’avoir et on peut dire que la consigne est bien respectée depuis ce matin par les gens à la braderie", se félicite Jean-Luc Taïlamé.Ceux qui ne l’ont pas encore intégré n’auront de toute façon plus d’excuses dorénavant. Dès lundi, des contrôles stricts seront effectués régulièrement, a prévenu le préfet Jacques Billant. "Le temps de la prévention est passé", a-t-il lancé.Le respect de cette obligation sera contrôlé par les polices municipales, la police nationale et la gendarmerie nationale. Les contrevenants s’exposent à une amende de 135 euros.(Cette liste pourra être actualisée en fonction de l’évolution de la situation sanitaire)Depuis le 20 juillet, le port du masque était déjà obligatoire dans tous les lieux publics clos : commerces, restaurants, administrations,…