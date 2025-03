Maurice : Narendra Modi, le Premier ministre Indien, est arrivé

Le Premier ministre Indien, Narendra Modi, est l'invité d'honneur pour la fête nationale. En 2025, l'île Maurice fête le cinquante-septième anniversaire de son indépendance. Il présidera les festivités du mercredi 12 mars aux côtés du nouveau Premier ministre mauricien, Navin Ramgoolam. Des militaires Indiens défileront aux côtés des forces mauriciennes.

Les liens très étroits entre l'Inde et l'Île Maurice se sont matérialisés, ce mardi 11 mars 2025, avec l'arrivée de Narendra Modi. Le Premier ministre de la péninsule est dans l'île sœur, pour le cinquante-septième anniversaire de l'indépendance qui sera célébré ce 12 mars 2025. Sa simple présence est un message diplomatique pour l'ensemble de la communauté internationale.

L'Île Maurice est un pays ami et un allié de la superpuissance voisine.

Pour cette fête nationale, l'armée indienne défilera aux côtés de l'armée mauricienne. La venue du géant de la zone ne passera pas inaperçue aux yeux des pays qui négocient actuellement avec le gouvernement mauricien pour la restitution de l'archipel des Chagos.

L'avion du Premier ministre, Narendra Modi, s'est posé à 5h, ce mardi matin, sur le tarmac de l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Il a été accueilli par le premier ministre de l'île Maurice, Navin Ramgoolam, mais aussi par de très nombreux dignitaires, précise L'Express de Maurice.

Les festivités et l'économie

Cette invitation politique ne se limite pas à un acte diplomatique. Navin Ragoolam, Premier ministre mauricien, comme Narendra Modi, le Premier ministre de l'Inde, vont travailler à un renforcement des échanges économiques.

Le chef du gouvernement indien a évoqué le sujet de son arrivée : "Maurice est un voisin maritime proche, un partenaire clé dans l’océan Indien et une porte d’entrée vers le continent africain. Nous sommes liés par l’histoire, la géographie et la culture". Avant de conclure, écrit Défimédia, "Je suis convaincu que cette visite s’appuiera sur les bases du passé et ouvrira un nouveau et brillant chapitre dans la relation entre l’Inde et Maurice".

Les chefs de gouvernement devraient préciser les accords conclus avant le terme de ce séjour.