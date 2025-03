Maurice : une nouvelle équipe reprend l'enquête sur la mort de Soopramanien Kistnen

Pour tenter de faire enfin la lumière sur la mort de Soopramanien Kistnen, une équipe spéciale du CCID vient d'être nommée. Elle travaillera avec des spécialistes étrangers. Les inspecteurs vont reprendre toutes les pièces du dossier et relire les auditions. Ils bénéficieront de l'aide de nouvelles technologies d'investigations scientifiques d'autres pays.

Le nouveau gouvernement de l'île Maurice souhaite relancer les investigations sur les causes et les circonstances de la mort de Soopramanien Kistnen. Le corps, de l'homme d'affaires et militant politique, avait été retrouvé calciné dans sa voiture au milieu d'un champ de canne à la fin du mois d'octobre 2020.

Depuis quatre ans, cette affaire très médiatique n'a pas trouvé d'épilogue.

Ce dossier va bénéficier d'un nouveau regard. "Une équipe spéciale du Central Criminal Investigation Department (CCID) a été constituée pour reprendre l’enquête de fond, sous la direction du nouveau commissaire de police", écrit L'Express de Maurice. Les inspecteurs vont réexaminer les milliers de pièces de la procédure. Ils pourront demander des contre-expertises médico-légales et relire les 98 auditions. Des systèmes informatiques d'investigation criminelle pourront mettre en exergue des points passés inaperçus.

Ce rebondissement a été dévoilé, mardi après-midi au Parlement, par Navin Ramgoolam, précise Radio-One.mu. Le Premier ministre de l'île Maurice répondait aux questions d'un député du MMM, parti lié au nouveau gouvernement.